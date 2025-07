Carlos Otero 08 JUL 2025 - 11:31h.

José Fernando y Michu, fallecida este pasado lunes a los 33 años, anunciaron su boda después de que su hija naciese en medio de una orden de alejamiento

La noticia de la repentina muerte de Michu a los 33 años, expareja y madre de la hija de José Fernando Ortega, nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Con su simpatía y desparpajo, la gaditana se hizo con la simpatía de los espectadores de Telecinco. Su paso por los medios estuvo íntimamente ligado a su historia con el hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano que repasamos de manera ordenada.

Primavera de 2013: la pareja se conoce en una discoteca

Los caminos de María Rodríguez Gamaza, nombre completo de la fallecida, y José Fernando Ortega se cruzaron por primera vez en el año 2013. El encuentro tuvo lugar en una discoteca y el flechazo fue instantáneo. La suya fue una historia tremendamente complicada y desde el primer momento hubo voces que pusieron en duda las intenciones de la gaditana, que apenas contaba con 20 años.

Harta de que cuestionasen su amor, Michu debutó en televisión en septiembre de ese mismo año. En ese momento aseguró que cuando se conocieron no sabía que él era hijo del diestro. "Apuesto por esta relación con él. Quiero que sea el hombre de mi vida", explicaba. Por si fuera poco, algunas voces hablaron de un oscuro pasado de la joven.

Noviembre de 2013: detención de José Fernando y primera separación

Tan solo un par de meses después, la pareja hacía frente a su primera gran crisis. José Fernando era detenido por un suceso ocurrido en un local de alterne. "Me enteré de que estaba detenido cuando devolví la llamada para ver dónde estaba porque no había pasado la noche en casa", contó entonces. En medio de esa gran crisis, agravada por los problemas de adicciones de José Fernando, la pareja afrontó su primera ruptura. "Si José Fernando no toma la decisión de curarse, todo el mundo se va a alejar de él", contó entonces la ex del hijo Rocío Jurado.

Junio de 2014: la pareja vuelve a juntarse

Después de pasar varias veces por los platós de televisión asegurando que el hijo de Ortega Cano era muy influenciable y que "podría haber vendido muchas cosas por dinero, pero no lo he hecho porque le quiero", la pareja dio la campanada a principios del verano de 2014 anunciando la primera de sus múltiples reconciliaciones. Fueron muchos los que pusieron en duda los sentimientos de la gaditana que se sometió a la prueba del polígrafo para determinar si había vuelto con el joven para garantizarse horas de televisión. Según la máquina, mintió cuando negó tal extremo.

Verano de 2016: Michu se queda embarazada

Con varias idas y venidas marcadas por los ingresos de José Fernando en centros penitenciarios y psiquiátricos, la pareja sorprendió al mundo anunciando embarazo en 2016. Un bebé que haría abuelo a José Ortega Cano por primera vez y que, desgraciadamente, no vino con un pan debajo del brazo sino con muchos conflictos entre sus padres.

Diciembre de 2016: Michu interpone una orden de alejamiento

Embarazada de varios meses y con un José Fernando en mal estado, la pareja vivió un nuevo y desagradable episodio que acabó con la mediación de la Justicia. Michu obtuvo en la recta final de la gestación de su bebé una orden de alejamiento por parte del padre de su hijo que terminó ingresado en un centro ubicado en la localidad madrileña de Cienpozuelos para tratar sus problemas de comportamiento.

Febrero de 2017: nace la pequeña María del Rocío

La niña vino al mundo en los primeros meses del 2017 con la orden de alejamiento en vigor y tuvo que pasar varias semanas en la incubadora. Estas circunstancias provocaran que José Fernando pudiese visitar a su pequeña pero tuviese terminantemente prohibido relacionarse con su madre, por lo que las familias de ambos ejercieron como mediadoras. Contra todo pronóstico, el nacimiento de la pequeña mejoró sustancialmente las relaciones entre las partes.

Año 2018: el bautizo de la niña y el anuncio de boda

En junio de 2018 la familia de José Fernando y la de Michu celebró una jornada feliz: el bautizo de la niña. La cristianización de la pequeña padeció varios retrasos para que el padre de la criatura gestionase sus permisos. “José Fernando tendrá que regresar esta noche”, explicó Orterga Cano aquel día, asegurando que “está muy bien y centrado”. Por aquel entonces la pareja aseguraba estar junta y aseguró incluso tener planes de boda.

Año 2021: nueva separación

Durante los años siguientes el tema de la boda de la pareja fue recurrente en los medios de comunicación, pero ésta nunca llegó a producirse. Tras la pandemia, José Fernando y Michu decidieron separar sus caminos en 2021. Fue Ana María Aldón quien confirmó la ruptura: "No hay boda. Eso es así. No estoy en contra de que alguien se case, todo lo contrario”, declaró en 'Viva la vida' añadiendo que "la relación a día de hoy está rota". Ana María explicó que el hecho de que José Fernando permaneciese ingresado en el centro San Juan de Dios de Ciempozuelos complicó enormemente el noviazgo de la pareja.

Año 2023: última oportunidad y nuevo embarazo

Michu y José Fernando volvieron a intentarlo. Corría el año 2023 cuando la gaditana anunció en los medios de comunicación que retomaba, una vez más, su relación con el hijo de Ortega Cano. Pocos meses más tarde, en febrero de 2024, se anunciaba que la pareja esperaba su segundo hijo en común.

Año 2024: aborto y ruptura definitiva

En marzo de 2024 la vida le asestó dos importantes varapalos a Michu. Primero, unas fotografías de José Fernando en compañía de una mujer que evidenciaban una deslealtad durante su embarazo. Y después, la decisión de interrumpir el embarazo. Los problemas coronarios de Michu que han acabado con su vida la llevaron a tener que tomar la decisión más dolorosa de su vida: precipitar la gestación de su segundo bebé con José Fernando.

Año 2025: separados, pero bien avenidos

Después de más de una década de idas y venidas, José Fernando y Michu finalmente lograron alcanzar la estabilidad viviendo cada uno por su lado. Mientras él se recuperaba en Madrid en compañía de su familia, ella criaba a su hija en Arcos de la Frontera. Alejada de los medios de comunicación, Michu trabajaba en una empresa de cosmética y también cobraba una pensión por invalidez.