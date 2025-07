Lorena Romera 08 JUL 2025 - 10:34h.

La exnuera de José Fernando padecía una enfermedad cardíaca desde su nacimiento

Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

Michu, expareja de José Fernando, se sinceró sobre su enfermedad congénita de corazón en su última aparición televisiva. Fue en 'TardeAR', cuando la que fuera nuera de José Ortega Cano, que ha muerto a los 33 años, entraba en directo por videollamada para sincerarse por el enfrentamiento que había tenido con una amiga. Una intervención en la que la madre de Rocío, su hija de ocho años, hablaba de su problema de salud: "Tengo un 38% de discapacidad".

La excuñada de Gloria Camila ha sido hallada sin vida en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, su tierra natal. Aunque se desconocen los motivos de la muerte, todo apunta a que podría deberse a la enfermedad cardíaca que padece y de la que dio detalles en su entrevista con Ana Rosa Quintana hace menos de un año, en septiembre de 2024. "Tengo un 38% de discapacidad", recordaba la gaditana en directo.

En ese momento, Michu entraba en directo para denunciar la situación que vivía con una amiga, que le había "agredido en plena calle". Y ella, por sus problemas de corazón, no podía hacer frente a ese tipo de situaciones. Lo que comentaba es que "no puede alterarse más de la cuenta". "Cuando me pongo nerviosa, ya no puedo estar, huyo", puntualizaba.

Por eso, en el momento de la pelea, por su enfermedad congénita, Michu tuvo serios problemas. "Me faltaba el aire, el corazón iba a tope. Tuve que ir al médico porque empecé a ahogarme. Me hicieron un electro", expresaba la fuera nuera de José Ortega Cano, que tuvo que "ingresar dos horas con el corazón a 184 pulsaciones".

Las operaciones de corazón de Michu

Hace siete años, la creadora de contenido también daba detalles de su informe médico en 'Socialité'. Tal y como ella misma explicó, Michu tuvo que ser intervenida por esta enfermedad cardíaca al poco de su nacimiento. Con el paso de los años, tuvo que volver a pasar por quirófano en varias ocasiones.

Ya en 2018, -cuando ya mantenía una relación sentimental con José Fernando y había dado la bienvenida a su hija- se sometió a una importante cirugía para mejorar la calidad de su vida. En ese momento, la intención era retrasar un trasplante que, tal y como confirmaba la propia Michu, se le tendría que practicar en un plazo máximo de diez años. Estas eran sus palabras tras la cirugía: "La operación ha sido un éxito. Ahora en fase de recuperación. Necesito mucho reposo porque no termino de encontrarme bien".