Carlos Otero 12 JUL 2025 - 10:01h.

La exconcursante de 'GH' conoció a su actual marido en un conocido bar de la capital

Marta López, en busca de su cuarto hijo: "Todavía tengo la regla"

Marta López, de 51 años, acaba de casarse con el fisioterapeuta Alejandro Huerta, de 39, ante 400 invitados. La ceremonia, que congregó a lo más granado de la pequeña pantalla, supone un broche de oro a una relación tan rápida como madura. Repasamos la historia de amor de la pareja.

Marzo de 2024, un inicio de película

Un bar madrileño fue el escenario que cambió la vida de este fantástico tándem sentimental. El encuentro fue fruto de la casualidad. “Le conocí en un bar. Me estaba tomando algo allí, estaba comiendo. Me enamoré locamente”, comentó hace ya un tiempo. “Yo llevaba allí tres horas y ni me había fijado. De repente, me fijé y dije: hostia. Me lo habían presentado al entrar y ni me había fijado, y luego me di cuenta de que tenía la sonrisa más bonita que había visto en mi vida. Había allí un amigo en común y, cuando salí, me escribió un mensaje que decía: Marta, me ha dicho mi amigo que si te puede invitar a cenar”. Un inicio propio de una comedia romántica ‘made in Hollywood’.

Abril de 2024: amor con tinta

La de Marta y Alejandro es una relación de acelerador pisado. Al mes de conocerse la colaboradora de Telecinco decidió dar un paso importantísimo en su historia común: marcarse para siempre con el nombre de su amado. “A las tres semanas me tatué su nombre”, ha contado Marta visiblemente enamorada.

Junio de 2024: presentación en redes

El 24 de junio del año pasado marcó un antes y un después en la vida de Marta López: fue el momento en el que la colaboradora gritó a los cuatro vientos que estaba enamorada. "Más feliz que nunca" decía estar en una publicación en la que aparecía de la mano de su chico, al que presentaba para sorpresa de muchos y con el que posaba por primera vez. "Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba", dice la canción que escogió para dar ese paso.

Agosto de 2024: De boda en boda

La puesta de largo de Alejandro como pareja oficial de Marta López tuvo lugar unas cuantas semanas más tarde: en la gran boda telecinquera del 2024, la de Antonio Rossi. Allí la gran hermana ya dejó caer sus planes de pasar por el altar y comenzó a dejar caer a otros colaboradores de la cadena que no descartaba cambiar de estado civil de forma inminente. En septiembre de ese año la pareja acudía a otro enlace, en este caso de unos amigos de Alejandro.

Diciembre de 2024: Petición de mano

Para rematar el año que los unió Alejandro hincó rodilla y le entregó un anillo de miles de euros en un lugar mágico: en el apartamento de playa de Marta, en El Rompido (Huelva). Durante un masaje al atardecer, Alejandro se arrodilló y le pide matrimonio, un momento muy emotivo cargado de de lágrimas y sentimientos. Sí, es lo que parece, ¡nos vamos de boda!", ha comentado una pletórica Marta López, que le ha dado las gracias a su novio por hacerla "sentir la mujer más afortunada del mundo" al compartir la vida con ella: "Jamás imaginé que podía existir alguien como tú, que me erizas la piel solo con mirarme, eres tú. Hasta que la muerte nos separe. Te amo Ale, escribió en Instagram.

Marzo de 2025: Todo en marcha

En solo tres meses la boda de la pareja ya estaba encarrilada. La colaboradora anunció que la gran fecha sería en el mes de junio y desveló también el nombre del diseñador que la vestirá en tan emotiva fecha. La colaboradora ha confiado en Jordi Dalmau y ha avanzado que no solamente va a llevar un traje, sino dos. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha realizado pruebas con todo tipo de trajes, algunos más arriesgados y otros más tradicionales. “Hoy en día los vestidos de novia son de todo tipo", asegura.

Mayo de 2025: Nueva maternidad

En una entrevista concedida a una revista del corazón la tertuliana desveló otra bomba: planea convertirse en madre de nuevo. “Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz. Me parecería muy egoísta que él no pueda ser padre porque yo no pueda. Él quiere y lo haremos”, revela la televisiva que tiene claro que todo esto sucederá después del enlace. “Después de la boda lo hablaremos todo. Tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción”, señala ilusionada. A pesar de la diferencia de edad (ella es 16 años mayor) la biología no es problema para ellos.

Junio de 2025: su polémica y mediática boda

Tras muchos imprevistos, problemas con la lista de invitados Marta y Alejandro son ya marido y mujer. La pareja, que no se irá de luna de miel hasta después de verano, afronta con ilusión su nueva vida marital, la cual acaba de comenzar.