28 MAY 2025 - 12:01h.

La colaboradora de televisión confirma que va a buscar el embarazo con su novio, 16 años menor que ella

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela qué opinan sus hijos de su boda con Alejandro Huerta

Marta López ha confirmado que planea ser madre con su novio, Alejandro Huerta, tras la boda, que se celebrará este próximo mes de junio. La colaboradora de televisión, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', ha concedido una entrevista en la que ha revelado que, a sus 51 años, todavía tiene la regla y también contempla otras opciones, como la ovodonación o la adopción, para convertirse en madre junto a su futuro marido, 16 años menor que ella.

El hecho de ser madre de tres niños para Marta López era algo que podría impedir su historia de amor con Alejandro Huerta, que se enamoró locamente de ella al poco de conocerse. Tanto, que su maternidad no le importó lo más mínimo. En su segunda cita se dieron su primer beso y al mes ya estaban viviendo juntos. Para la también influencer fue todo un acto de "valentía".

Pero su pareja también quiere ser padre. Y si él quiere, la que fuera concursante de 'Supervivientes' quiere hacerlo realidad. "Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz", ha señalado la televisiva en esta entrevista que ha concedido para la revista 'Lecturas'. Y para su chico esta decisión de Marta López es todo un "acto de amor precioso".

"Me parecería muy egoísta que él no pueda ser padre porque yo no pueda. Él quiere y lo haremos", ha señalado exconcursante de la segunda edición de 'Gran Hermano', donde se dio a conocer. Lo tiene tan claro que ya le pone fecha a esta futura maternidad: buscarán el bebé después de su 'sí, quiero', que será el próximo 27 de junio. "Después de la boda lo hablaremos todo. Tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción", ha señalado la colaboradora.

Los tres hijos de Marta López

A sus 51 años, Marta López volvería a vivir la aventura de la maternidad después de haber pasado tres veces por eso. La colaboradora de televisión, de programas como 'TardeAR', es madre de tres niños. Los dos mayores son fruto de su relación con Jorge Cabeza; Jorge, Teyo -que realmente se llama Hugo-, de 16 y 15 años. Y luego el pequeño, Javier, de 10 años, en común con Javier Fernández. Hace apenas unos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes' bromeaba con la reacción de sus niños a su boda con Alejandro Huerta: "Los niños, mientras tengan WiFi...".