Pelayo Díaz no mantiene relación con Cristina Rodríguez ni con Natalia Ferviú

Pelayo Díaz opina sobre la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: "No me sorprende"

Compartir







Diseñador y estilista. La vida de Pelayo Díaz siempre ha estado marcada por la moda, su auténtica pasión. Durante años, su imagen pública ha estado ligada a la polémica y su paso por 'Supervivientes 2025' le ha servido para mostrar a la audiencia la persona que se escondía tras ese personaje público. Ahora, Pelayo se somete a una terapia en a que aborda distintos aspectos de su pasado, como su dura infancia o su relación con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú.

Pelayo Díaz se sienta junto a la psicóloga Ana Sierra para hablar del bullying que sufrió durante su infancia, algo que ya trató en 'El puente de las emociones' de 'Supervivientes': "Hubo una vez que una profesora me subió al pupitre y me bajó los pantalones para que pudiera ver que yo era un niño y que debía jugar con los niños. Ese es uno de los escenarios que no conté a mis padres. Durante años, sentí que me merecía que me subieran a ese pupitre, que me merecía que me dijeran que era un niño y que debía jugar con los niños", confiesa, visiblemente emocionado.

Pelayo Díaz se sincera sobre su relación con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú

Durante años, Pelayo Díaz formó equipo de estilistas junto a Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú en el programa 'Cámbiame', que se mantuvo años en antena en Telecinco. Pero la polémica salida de Natalia del programa supuso un antes y un después en la relación de todos ellos. En su momento, Pelayo se disculpó con ellas, a pesar de que ellas aseguraron no querer tener relación con él y Antonio Rossi le pregunta si cree que es complicado a la hora de trabajar.

Pelayo considera que no es una persona complicada para trabajar con él y que realmente él cambió después de que el programa terminara, pues ya no salía a diario en televisión. ¿Asume sus errores? "He hecho daño y he pedido perdón. Alguna de las críticas que recibí eran merecidas. Con Cristina y Natalia, después de ese episodio, les mandé mensajes, intenté hablar con ellas. Yo respeto que no todo el mundo, después de un problema, no quiere volver a ser amigos, eso hay que respetarlo".

"Ellas saben que tienen las puertas abiertas si quieren volver a hablar... que volver a hablar no significa que nos hagamos amigos". añade el invitado. "Los errores nos ayudan a mejorar y yo, los errores, los abrazo y los he hecho míos y pido perdón por ellos porque me han ayudado a seguir y, por supuesto, pido perdón por ellos", remata Pelayo al respecto.