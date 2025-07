Un comentario de Carmen Borrego sobre Alejandra Rubio ofende a Terelu Campos en '¡De viernes!'

Carmen Borrego se pronuncia sobre la polémica con Alejandra Rubio tras su exclusiva: ''No he hablado de su vida privada''

Compartir







Inesperado giro en el clan Campos durante la entrevista a Carmen Borrego en '¡De viernes!'. La hija de María Teresa Campos acude al plató para abordar la última exclusiva que ha concedido en una revista y que ha reabierto su polémica con Alejandra Rubio. Tras aclarar que no hay mala relación entre ellas, el programa pregunta por la relación que mantienen Alejandra y José María Almoguera y es aquí, a la hora de defender a sus hijos, cuando se ha producido un choque entre sus madres, Carmen y Terelu Campos.

Últimamente estamos viendo algunos tira y afloja entre los primos que hacen parecer que no hay buena relación entre ellos. Lejos de allanar el terreno, Carmen Borrego ha hecho un comentario que no ha gustado nada a Terelu Campos, presente en plató. "Sí que le pediría a Alejandra que dejáramos de recordar ese momento que a mí me produce mucha pena y mi ha demostrado que se ha equivocado y ha cambiado". Ante estas palabras, Terelu se pronuncia y planta cara a su hermana en directo.

El comentario de Carmen Borrego que no sienta nada bien a Terelu Campos

Carmen lo que le pide a su sobrina es que, si ya se han solucionado ciertos temas, que no se vuelvan a sacar y esto es lo que le responde Terelu, visiblemente ofendida por lo que acaba de decir su hermana: "Alejandra habla del problema del pasado porque, de alguna manera, se habla en la revista. Si no, Alejandra no saca el tema del pasado". "Ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, vamos a cambiar la forma de pensar de Alejandra entonces, si ella piensa que eso es un acto, que lo que ocurrió le parece dolorosísimo y que, jamás en la vida, lo comparte, pues pueden pasar doscientos años que va a opinar exactamente lo mismo", añade.

Ante esto, Carmen aclara que no le pide a Alejandra que cambien de opinión, sino que no hable de algo del pasado que ya está solucionado entre madre e hijo. Y es que el distanciamiento entre Carmen y José María ha enfrentado a la familia, más allá del conflicto personal que había entre madre e hijo. Este tema también ha sido tratado en el plató de '¡De viernes!' y, para echar más leña al fuego, Antonio Rossi opina, por lo que dice que ha podido ver, que Alejandra Rubio no se fía de su primo. Pero Terelu considera que no hay mal rollo entre los primos y que incluso se lo ha llegado a preguntar a Alejandra y ella le ha negado tener algún problema con José María.