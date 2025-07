Equipo Outdoor 13 JUL 2025 - 12:37h.

Terelu Campos reacciona al último vídeo compartido por su hija, Alejandra Rubio, a bordo de un quad

Alejandra Rubio y Carlos Costanzia han puesto rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones en la isla Pitiusa. Durante su estancia allí, la pareja ha llevado a cabo varios planes y han dado muestra de una pequeña parte en sus redes sociales. Concretamente, la hija de Terelu Campos, ajena quizás al pique tuvo su madre con su tía Carmen Borrego en '¡De viernes!', ha compartido un vídeo en el aparece conduciendo un quad.

La pareja ha escogido Ibiza como primer destino vacacional este verano y allí han podido disfrutar de un plan cargado de adrenalina. Alejandra y Carlo se ha subido en un quad y ha recorrido parte de la isla. Alejandra Rubio aparece conduciendo este automóvil y muestra el resultado a través de un vídeo que ha compartido en su perfil oficial de Instagram. De esta manera, cualquiera puede ver cómo se maneja sobre estas cuatro ruedas... también su madre, que no ha tardado en reaccionar.

Terelu Campos reacciona al ver a su hija conduciendo un quad

Sola o en compañía de Carlo. Alejandra Rubio se maneja como nadie sobre el quad y no duda en mostrar el resultado de este planazo en sus redes sociales. Terelu Campos no ha perdido detalle de estas imágenes y ha reaccionado escribiendo el siguiente comentario en la publicación de su hija: "Qué valiente!! Yo me muero de miedo! Guapos los dos!! Os quiero!!😘💗💗". Su hija ha respondido a este mensaje publicando cuatro corazones rojos.