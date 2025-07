Rocío Molina Madrid, 16 JUL 2025 - 10:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio Gonzalo han concedido una entrevista para hablar de los preparativos de su boda

Después de ver en 'Supervivientes' sus declaraciones y promesas de amor, Makoke y su novio Gonzalo Fernández siguen adelante con sus planes de boda y la pareja ha querido compartir los detalles más destacados y lo que ya está claro en una entrevista que ambos han concedido para la revista 'Lecturas'.

Esta no es la primera vez para la televisiva que pasa por el altar, pero Makoke asegura que está más ilusionada que nunca. Que Gonzalo es el hombre de su vida y la persona a la que quiere cuidar y con la que quiere envejecer. En esta ocasión, la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela tiene muy claras las cosas y su experiencia en Honduras, alejada de la realidad, le ha hecho más valorar lo que quiere y lo que tiene.

"Nos casamos en el mismo lugar en el que nos enamoramos, en la Hacienda Na Xamena (Ibiza) el próximo 12 de septiembre, junto a un precioso acantilado y poco antes de la puesta de sol", ha contado acerca del lugar idílico que la pareja ha escogido para darse el 'sí, quiero'. Makoke (55) y Gonzalo Fernández (52) se conocieron en esa isla y quieren que esta sea testigo del momento en el que unan para siempre sus vidas.

Y hay diferentes formas de celebrar su boda, pero Makoke sabe muy bien cómo quiere que sea esta. "Será una boda íntima y civil, sin el protocolo de siempre, sin gente vestida de pingüino. La gente va a ir vestida bohemio chic, ibicenca", ha confesado del dress code de los invitados.

"Tengo un problema de aforo, máximo pueden estar 120 personas, es un espacio protegido", Makoke

La lista de invitados y los vetos en la tercera boda de Makoke

La exconcursante de 'Supervivientes' también ha hablado de la lista de invitados, de las ausencias, los vetos y las sorpresas en su boda con Gonzalo Fernández. "No he terminado la lista aún. Pelayo y Damián, que han sido mi team en 'Supervivientes', vienen. Arancha de Benito y Estefanía Luyk, mis íntimas amigas también y Marta López es la única de la tele. Raquel Meroño espero que pueda venir", ha asegurado.

Makoke ha explicado que en función del lugar que ella y Gonzalo han escogido para celebrar su boda tiene que tener unas limitaciones. "Tengo un problema de aforo", ha contado, destacando que solo puede invitar a 120 personas al ser un espacio protegido. Esto hace que tenga que poner un límite a su lista de invitados. "Me encantaría invitar a Escassi, Manuel y Borja. Me encantaría que vinieran todos menos el team Montoya. Carmen Alcayde, por supuesto que no", ha reconocido.

Lo otro que tiene claro Makoke y que ha decidido junto a Gonzalo es que "no habrá niños" en la boda ni gente de la tele, en concreto, de su programa 'Fiesta'. "No son mis amigos", indica. Eso incluye también a Terelu Campos de la que dice que no tiene relación y que ella en su caso tampoco la invitaría.

Los vestidos de novia que llevará Makoke

Otra de las pistas que ha dejado la novia son los estilismos que lucirá en su enlace con Gonzalo Fernández. Hay opción de hasta tres vestidos y Pelayo Díaz tendrá un papel fundamental en este proceso. "Es mi estilista "es un lujo para mí. He confiado a ciegas en él, me puso un mensaje diciendo que tenía una cita con Juanjo Oliva en París, él es que va a hacer el vestido de la ceremonia. Voy a ser una novia clásica, de blanco. El diseñador del segundo vestido es Juan Vidal, una maravilla. Estoy muy ilusionada. Los dos vestidos son impresionantes", ha explicado.

Sin asegurar si al final se verá o lo que tiene en mente, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado en el aire la opción de un tercer vestido que va en camino y que "es un guiño especial que queremos hacer Pelayo y yo", ha contado en exclusiva para la revista 'Lecturas'.