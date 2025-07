El colaborador y exconcursante de ‘Gran Hermano DUO’ repasa sus ediciones favoritas, sus mayores decepciones y los conflictos que ha vivido dentro y fuera de la casa

Miguel Frigenti no necesita presentación para los fans de 'Gran Hermano'. Ha sido una de las voces más afiladas desde la mesa de debate y también ha vivido el concurso desde dentro. Su trayectoria en los realities de Telecinco está marcada por pasiones intensas, tanto propias como ajenas. En exclusiva para esta web el colaborador cuenta sus ediciones favoritas, decepciones y aprendizajes en el reality que, hoy, sigue emocionándole como el primer día.

Las ediciones que lo marcaron

Miguel lo tiene claro cuando se trata de elegir sus ediciones favoritas. En la categoría de anónimos, destaca varias entregas: la 4, que recuerda como una edición “muy amorosa”, con Inma, Pedro y Nacho; y la 11, protagonizada por Indira y Arturo, que considera una de las mejores que se han hecho. Para él, las ediciones con anónimos tienen un plus: “Vas sin prejuicios, aprendes mucho con ellos, cómo evolucionan, cómo concursan”.

La cosa cambia con los VIPs. Su favorita, sin dudar, es la edición de Miriam Saavedra: “Me flipó el trío con Verdeliss y el Koala, era todo un mamarracheo que me encantó”. Una trama televisiva a la que Frigenti le guarda especial cariño.

Las decepciones del oficio

Frigenti no se censura al hablar de las decepciones que le ha traído su trabajo. “Sí que me han decepcionado concursantes al conocerlos, no te los quiero nombrar, pero muchos de los que he defendido luego han sido unos bordes”, confiesa. Y agrega filoso: “Sobre todo los anónimos”.

Pero si hay algo que destaca es su amor incondicional por el formato. Haber sido concursante no ha cambiado su forma de verlo: “Yo lo vivo exactamente igual, con la misma pasión, escucho la musiquita de 'Gran Hermano' y me vuelvo a emocionar”. Eso sí, reconoce que no todos salen igual: “Conozco muchos concursantes que, cuando salen, pierden un poco el encanto”.

Del plató a la casa: un viaje emocional

El paso de comentarista a concursante no fue fácil. Miguel participó en 'Secret Story' (2021) y entró como concursante en GH Dúo años después. “Sabía que muchos compañeros con los que había sido muy crítico iban a encontrar su modo de venganza”, explica.

En 'GH DUO': “Entré súper relajado, sin expectativas, me lo pasé súper bien dentro, me daba igual lo que se dijera de mí fuera”. Sin embargo, admite que el primer reality se lo habría ahorrado aunque reconoce que le sirvió de aprendizaje: “Aprendí mucho y lo pude poner en práctica en el segundo”.

Enemigos y no tantos amigos

Ser colaborador de realities tiene sus riesgos. Frigenti ha protagonizado más de un encontronazo con compañeros y exconcursantes. “Con todos los compañeros que criticado sus concursos he tenido líos”, dice entre risas. Pero no lo vive como algo personal: “Es que no era amistad tampoco, eran compañeros de programa”.

La ruptura más significativa fue con Adara Molinero, que rompió la relación cuando su madre entró a 'Gran Hermano Duo'. Si bien él no criticó a la madre de Adara, defendió a otras concursantes y nos les sentó bien. "Si ellas consideran que por hacer mi trabajo soy un traidor, pues seguiré siéndolo siempre”, sentencia.

La experiencia dentro de la casa

A pesar de los roces, Miguel guarda un recuerdo amable de sus compañeros de encierro: “Del primero me acuerdo de todos con cariño”, dice y añade una reflexión: “Al final es una experiencia un poco traumática el encierro”.

Miguel Frigenti es, por encima de todo, un apasionado del reality más famoso de la televisión española. Ya sea opinando desde el plató o compartiendo encierro con otros concursantes, su vínculo con 'Gran Herman'o es tan fuerte como el primer día. ¡Dale play!