18 JUL 2025 - 13:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se retracta tras llamar "incompetentes de mierda" a los trabajadores de una compañía aérea

Tras perder sus maletas la sobrina de Isabel Pantoja sufría otro dramático episodio con su hija en el aeropuerto

Tras aparecer llorando a lágrima viva en sus redes sociales y después de haber denunciado públicamente a una conocida aerolínea, Anabel Pantoja pide perdón.

La exconcursante de 'Supervivientes' acusaba hace solo unos días a Vueling de haber "arruinado sus vacaciones" tras perder su maleta y la de su hija Alma.

Visiblemente alterada y sin parar de llorar, la sobrina de Isabel Pantoja denunciaba la falta de profesionalidad de la compañía, a la que ahora ha pedido perdón a través de sus redes sociales.

Según explicaba ella misma, su equipaje y el de otras 30 familias jamás salió de Gran Canaria. Lo haría más tarde, en otro avión. La ansiedad de pensar que no tendría ropa en el evento de Dulceida hizo que perdiera los nervios. Tras las críticas recibidas por usuarios anónimos, presentadores y colaboradores de televisión como Joaquín Prat, Marta López o Alessandro Lequio, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido dar explicaciones.

"Tengo que decir que yo ayer estaba muy frustrada, mucha gente me ha dicho que me ahogo en un vaso de agua pero te tienes que ver en la situación. Llegas a una ciudad que no conoces y que encima no tienes tus cosas ni las de tu bebé", ha comenzado diciendo con semblante serio a través de sus stories de Instagram.

Donde prosigue: "Igual que dije lo malo, de que mi maleta no viajó conmigo y que encima me tuvieron una hora en una cola para después mandarme a hacer las cosas por internet, tengo que decir lo bueno".

Anabel ha reconocido que tras poner la incidencia se marchó del aeropuerto y que sus maletas llegaron poco después. Al no estar presente, se quedaron en consigna hasta su posterior recogida al día siguiente. Por aquel entonces, los stories de la sevillana llorando y llamando "incompetentes de mierda" a los responsables de la aerolínea, ya se habían viralizado.

"Las maletas que no llegaron llegaron en el vuelo siguiente. Yo estaba a dos horas del aeropuerto. Se recogieron a las 12 de la noche pero hasta hoy no me las van a traer", ha dicho desde la casa en la que convivirá con Dulceida, Susana Molina y decenas de influencerse durante los próximos días.

Seria y consciente de que su actitud no fue quizás la más adecuada, Anabel se ha puesto en el lugar de los trabajadores de Vueling, a los que ha querido pedir perdón a su manera.

"Así que bueno, igual que digo lo malo también tengo que reconocer lo bueno y me pongo en el lugar de las compañías, que es una época chunga y hay mucho trajín de pasajeros, así que bueno...", ha dicho sin terminar la frase, con gesto de resignación y dando por zanjada esta polémica.