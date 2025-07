Fiesta 19 JUL 2025 - 21:14h.

Makoke ha escuchado las quejas de sus compañeros y se ha defendido: "Donde la celebro solo caben 130 personas"

Makoke sorprende al revelar la lista de invitados y otros detalles de su boda: padrinos, vestidos de novia y canciones

Compartir







Makoke y su novio Gonzalo pasarán por el altar el próximo 12 de septiembre en una romántica boda en Ibiza a la que, por cierto, los colaboradores de 'Fiesta' no están invitados. Esta semana era la propia Makoke la que a través de una entrevista explicaba que no pensaba invitar a ninguno de sus compañeros porque "no son sus amigos".

Ahora Makoke se ha tenido que enfrentar a Emma García y a los colaboradores del programa y explicarles por qué no quiere que estén junto a ella en un día tan especial. Iván Reboso se ha tomado especialmente mal ya no solo que Makoke no le haya invitado a su fiesta, si no el hecho de que no le haya explicado los motivos: "No costaba nada mandar un mensaje y decir oye, que no te invito porque va a ser una cosa íntima".

Makoke, que se encontraba contra las cuerdas, intentaba explicar que, pese a que llevan años siendo compañeros de trabajo no le considera amigo íntimo. Iván Reboso, con un zasca memorable, arrancaba el aplauso del público: "A mí no me consideras íntimo pero a Pelayo Díaz que lo conoces desde hace tres meses sí".

Makoke invita a una persona de 'Fiesta' para enfado de los colaboradores

Pero el titular no es del todo cierto. Makoke sí que ha invitado a una de las personas que componen el equipo de 'Fiesta'. La persona no tenía ni idea de que estaba invitada al evento del verano y ha decidido entregarle en mano la invitación en pleno directo. ¿Quieres saber quién es esta misteriosa persona? ¡Dale al play!