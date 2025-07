El impactante comportamiento de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuando creen que nadie les ve

Fiesta 20 JUL 2025 - 20:50h.

Sergio Garrido muestra, en exclusiva, las imágenes de la pareja en 'Fiesta'

Las imágenes exclusivas de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza ¿cometiendo diversas infracciones?

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sorprendieron algo más de un año al anunciar en la portada de una famosa revista que esperaban su primer hijo tan solo unos meses después de empezar su relación. Lo que había comenzado como una sorprendente historia de amor entre dos "herederos" de familias de la prensa del corazón, se convertía en una consolidada relación que ha cerrado la boca a aquellos que desconfiaban de sus intenciones.

Ahora que ya han ampliado la familia con la llegada del pequeño Carlo, la pareja ha vuelto a elegir la isla de Ibiza para disfrutar de sus vacaciones de verano. Hace tan solo unos días, ellos mismos compartían en sus redes sociales imágenes idílicas en un barco, junto al mar, o disfrutando de una apetitosa fideuá.

Sin embargo, no todo es lo que parece y el paparazzi Sergio Garrido se ha encargado de dejar constancia de ello. El colaborador de 'Fiesta' lograba captar con su objetivo a la pareja mientras disfrutaban de una cita romántica, ¿o no era tan romántica?

El las imágenes, muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver de ellos cuando saben que están siendo grabados, se les puede observar mientras esperan para cenar, pero lo sorprendente es que parece que ninguno le dirige ni una sola palabra al otro y están con los móviles en todo momento.

Sergio Garrido asegura que las dos horas y media que les estuvo grabando fue así: ''No hacían nada, no se hablaban, estaban picando, estaban muy como cada uno a lo suyo. A mí me me sorprendió los dos días, el día que sí sabían que estaban las cámaras y el día que no sabían que estaban las cámaras''.

''Yo estoy acostumbrado a hacer parejas que me vean y sin que me vean y yo no he visto una acera tan aburrida como esa. Estaban cada uno a lo suyo, no sabían en ningún momento que estaba yo grabando, no estuve solo esos dos minutos que veis, estuve tres horas entrando y saliendo ahí y era continuamente lo mismo'', afirma el paparazzi.