Silvia Herreros 09 JUL 2025 - 11:32h.

Diego Matamoros confiesa no tener ningún tipo de relación con su primo Carlo Costanzia

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su depresión: "Me he llegado a plantear si seguir o no"

Compartir







Diego Matamoros carga contra su primo Carlo Costanzia, con el que no mantiene ningún tipo de relación. A pesar del nulo vínculo que existe entre ellos, el exconcursante de 'Supervientes' no ha dudado en dar su opinión sobre una de sus polémicas más recientes: su visita a la cárcel de Turín en la que Pietro Costanzia cumple condena por intento de homicidio y el vídeo en el que aparece junto a Alejandra Rubio gritando a las puertas de prisión.

Lo ha hecho tras asistir a la première de la nueva película de Superman, donde en el photocall, no ha dudado en calificar esta escena como un "cuadro".

"Te podría decir de Picasso, pero no sé, es que tampoco quiero entrar mucho a degüello ni nada", comenta sin rodeos. Aunque evita profundizar, Diego no oculta su opinión crítica: "Es mi primo, es Alejandra, son las cosas que deciden, sus errores, sus aciertos y espero que les vaya bien. Yo evidentemente no lo haría, sobre todo con el tema tan complicado que hay detrás. Tampoco quiero meterme porque no es mi tema. Pero bueno, creo que... ¿no fue ella la que pidió perdón?... Pues entonces".

Diego, que conoce a la familia Campos por la estrecha relación que antaño hubo entre su padre y Terelu, ha dejado claro que su distancia con Carlo y Alejandra es total. No conoce al hijo que han tenido y, a diferencia de su hermana, Laura Matamoros, no parece tener ningún tipo de interés en conocerlo. "No le conozco. Tampoco sé si tienen una lista negra porque no tengo relación. Entonces, al no tener relación con mi primo es un poco extraño que aparezca a ver a su hija... ¿Hija? ¿Hijo?", ha dicho entre risas tras ser preguntado por el contado número de personas que conocen al bebé.

PUEDE INTERESARTE La postura de Laura Matamoros al vídeo de su primo Carlo Costanzia gritando a las puertas de la cárcel

Canal de Whatsapp de Telecinco

Explica que el distanciamiento se debe simplemente a la vida: "Nos hemos separado... llevamos vidas diferentes, hemos cogido caminos diferentes y al final, pues yo qué sé, dejas de tener relación. No sé si tenéis vosotros relación con todos vuestros primos, pues hay algunos que sí, otros que no, pues yo en mi caso no, con todos no".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con quien sí conserva un trato cordial es con su tía Mar Flores, hermana de su madre y madre de Carlo. "He coincidido algunas veces. Nos mandamos mensajes en Navidad, felicitándonos el cumpleaños, cuando coincidimos, pues estamos hablando un rato, pero lo normal, ¿sabes?", aclara señalando que lo suyo tampoco es demasiado estrecho.