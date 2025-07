Lorena Romera 21 JUL 2025 - 09:00h.

La hija de Ortega Cano se hace un tatuaje con mucho significado tras la muerte de Michu

Gloria Camila toma una importante decisión tras el fallecimiento de la expareja de José Fernando

Gloria Camila ha mostrado el tatuaje que se ha hecho tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando. La hija de José Ortega Cano ha explicado que explicaba que ha necesitado tomarse unos días para sí misma tras el fallecimiento de su la madre de su sobrina, María del Rocío, de tan solo 8 años. Un tiempo de reflexión en el que la influencer y colaboradora de televisión ha aprovechado para hacerse este diseño a tinta.

Era hace unos días cuando la creadora de contenido decidía retomar su actividad en Instagram. Después de una breve actualización con la que aprovechaba para agradecer el cariño de sus seguidores y para darle un último adiós público a su excuñada, la joven de origen colombiano volvía a su retiro de silencio tras el fallecimiento de Michu, que moría a los 33 años por su enfermedad congénita de corazón.

Ahora, Gloria Camila ha reconocido es es momento de recuperar su vida cotidiana. Así lo explicaba a través de un storie: "He querido estar un poco al margen de las redes sociales y he paralizado el contenido que teníamos para subir, pero creo que debemos volver un poco a la normalidad y seguir con nuestras labores… Sobre todo porque no estoy yo sola".

Y tanto que es así. A finales de la semana pasada podíamos verla haciéndose cargo de su sobrina, que, mientras se arregla el tema de la custodia, pasaba dos días a su cargo. En pleno retiro de las redes sociales, mientras velaba por la muerte de Michu, la que fuera concursante de 'Supervivientes' aprovechaba para hacerse una serie de tatuajes en la espalda.

Ahora, pasados unos días y habiéndose curado, la influencer ha decidido mostrar uno de ellos, que tiene un significado muy especial para ella. "Mi*rda, la cagué", se puede leer en la zona de las lumbares. "¿Cuántas veces habremos pensado esta frase?", señala la hija del torero, explicando el significado por le que ha decidido grabarse con tinta bajo la piel estas palabras.

Un diseño con letra de estilo caligráfico que guarda una simbología muy especial y que le ayuda a recordar que, a pesar de los errores, siempre hay que seguir adelante. Aunque fueron varios los tatuajes que se hizo tras la muerte de Michu, expareja de su hermano, José Fernando, por el momento Gloria Camila solo ha enseñado este. Habrá que esperar para ver el resto.