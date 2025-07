Lorena Romera 16 JUL 2025 - 14:09h.

La hija de Ortega Cano se sincera sobre la decisión que ha tomado tras el fallecimiento de la expareja de José Fernando

El último regalo de Gloria Camila que emocionó a Michu, ex de José Fernando

Compartir







Gloria Camila ha tomado una drástica decisión tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando. El fallecimiento de la madre de su sobrina, a los 33 años por la enfermedad congénita de corazón que padecía ha dejado a la colaboradora muy afectada. La colaboradora está intentando retomar su vida, pero la partida de su excuñada le ha dejado muy removida.

Hace apenas unos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes' retomaba la actividad en sus redes sociales. Pero era algo breve, tan solo para disculparse por no estar presente y para dedicarle un emotivo último adiós a quien fuera la pareja de José Fernando, madre de su única hija.

Después de ese storie, Gloria Camila volvía a su silencio en Instagram. Ahora, la colaboradora de 'TardeAR' ha reactivado su Instagram para explicar la importante decisión que ha tomado tras el fallecimiento de Michu, con la que había disfrutado de un plan muy especial unos días antes de su muerte. Y es que las cuñadas habían estado juntas, también con la pequeña María del Rocio, que tiene 8 años, disfrutando de un concierto en Cádiz.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La hija de Ortega Cano ha reconocido que no están siendo días fáciles, y que por eso ha creído que lo mejor era tomarse un tiempo para sí misma, posponiendo también todo tipo de compromisos profesionales que tenían que ver con el ámbito online. "He querido estar un poco al margen de las redes sociales y he paralizado el contenido que teníamos para subir porque no tenía ganas ni tampoco nada que no pueda mostraros en otro momento", ha señalado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero, después de velar los restos mortales de Michu y dar su último adiós, la que fuera concursante de Supervivientes cree que es momento para retomar su vida. "Es cierto que debemos volver un poco a la normalidad y seguir con nuestras labores, sobre todo porque no estoy yo sola", ha reconocido la influencer.

"Tengo que volver a mis labores, sobre todo porque no estoy yo sola"

Una publicación que también ha dado pie a que Gloria Camila le cuente a sus seguidores en lo que ha estado dedicado su tiempo en estos días de retiro. Tal y como ha mostrado a través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 887.000 usuarios, "ha estado poniéndose a punto" de cara al verano: yendo a la peluquería para retocar el color de su cabello, haciéndose las uñas y, también, nuevos tatuajes en la espalda. Unos diseños que, eso sí, por el momento no ha enseñado.