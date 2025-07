Rocío Molina Madrid, 22 JUL 2025 - 12:46h.

La hija de Ortega Cano y colaboradora de 'Tardear' se ha desahogado en sus redes tras explicar los complicados días que ha pasado

Gloria Camila enseña el tatuaje que se ha hecho tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando

Gloria Camila se ha sincerado sobre el delicado momento que atraviesa. Todo se ha puesto patas arriba para la colaboradora de 'Tardear' tras la repentina y trágica muerte de Michu, expareja de José Fernando y madre de su sobrina. Las duras declaraciones de la madre de Michu y de su hermana Rocío le han herido profundamente y ha reconocido que esto le ha afectado "más de la cuenta".

A través de su perfil oficial de Instagram, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha explicado cómo se encuentra y ha reconocido que estos últimos días están siendo muy difíciles para ella. Tanto que se ha planteado volver a tomarse un tiempo como ya hiciera en otro momento del foco público.

"Últimamente no quiero mirar fotos últimas, ni conversaciones, ni tampoco pruebas donde puedo mostrar y demostrar lo que digo. Soy una persona bastante sensible, y todo me duele y me afecta más de la cuenta", ha comenzado expresando la creadora de contenido y colaboradora de 'Tardear' para su perfil oficial de Instagram. Gloria Camila dice encontrarse mal y que le está costando el seguir "luchando" y "mantener la postura" (haciendo referencia a la compostura ante el duro escenario familiar que ha quedado tras dar el último adiós a su cuñada).

Además de expresar sus sentimientos, la influencer ha compartido unas fotografías de otros momentos más dulces que también han estado presentes estos días. "He rescatado estas fotitos de la galería, me apetecía", ha manifestado para indicar que va a tratar de remontar y agradecer también las muestras de camino y apoyo que también se está encontrando en esta difícil tesitura. Estas van desde su nuevo tatuaje, el homenaje a su madre Rocío Jurado, momentos con amigas o el mensaje subliminal que quiere gritar al mundo: "¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?"

"Gracias por molestaros en mandarme un mensaje, 2 o 3 de apoyo, de consuelo, de consejo, de admiración, gracias a vosotros somos y estamos, sino, nada tendría sentido", comenta Gloria Camila que se ha abierto en canal con sus seguidores después de varios días de silencio en las redes.

En esta etapa complicada para ella y los suyos tras los duros ataques de la familia de Michu y estas insinuar que ella quiere manipular a su sobrina Rocío, de 8 años, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha expresado abiertamente su dolor, aunque también ha querido dejar claro a través de las fotos que ha compartido que va a seguir adelante. Que tiene claro lo que tiene sentido y que en medio de tanta tristeza también ha habido momentos buenos que han quedado inmortalizados.