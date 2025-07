Isa Pantoja habla del nuevo problema de su hijo: qué es y en qué consiste la crisis del lactante

Silvia Herreros 22 JUL 2025 - 13:06h.

La hija de Isabel Pantoja habla de la nueva etapa en la que ha entrado su bebé tras cumplir su primer mes de vida

Isa Pantoja explica cómo ha ido la revisión pediátrica del mes de su hijo en común con Asraf Beno

Compartir







Isa Pantoja, desesperada, habla del nuevo problema que tienen con su hijo Cairo, que justo hoy cumple su primer mes de vida. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' pretendía celebrar con su marido el cumplemés de su bebé, sin embargo, una nueva situación relacionada con el bebé recién nacido está empañando el día de la hija de Isabel Pantoja.

Con unos parches para desinflamar y calmar sus ojeras y con un notable tono de cansancio en su voz, la mujer de Asraf Beno explica que lleva "despierta desde muy temprano".

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja posa por primera vez junto a Asraf Beno y sus dos hijos, Alberto Isla y Cairo

Los 30 primeros días de vida de su segundogénito no han sido fáciles para la influencer, que además de no haber podido dormir bien por todo lo que supone vivir con un recién nacido en casa, se encuentra haciendo frente a una depresión posparto de la que aún no se ha recuperado. Cairo ha estado también con muchos cólicos, por lo que su llanto y desesperación debido al malestar que sentía también ha acabado afectando a Isa y Asraf.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja y Asraf Beno acuden al fisio pediátrico por el problema que tienen con su hijo

Tal y como ha confesado la de Cuzco, Perú - país natal de la excolaboradora de Telecinco-, desde ahora tienen un nuevo problema con su bebé.

Sin peinar y todavía en pijama, Isa se disculpa a su manera y confiesa que no ha tenido tiempo de arreglarse. "Mi plan en realidad era grabar este vídeo peinada y vestida, pero tengo a esta persona - comenta mientras enseña un pie de su bebé - en mis brazos todo el tiempo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Cuando pensábamos que salíamos de los cólicos, que bueno, parece que va a mejor...¡Ha llegado una nueva cosa!", dice con mucho énfasis y de manera irónica mientras habla de "¡la crisis del lactante!".

Qué es y en qué consiste la crisis del lactante

"Para los que no sepáis qué es, es un momento en el que el bebé parece que no tiene suficiente cuando toma la teta o e bibi", explica.

Esta es una etapa completamente normal en el desarrollo de los bebés, especialmente durante la lactancia materna. Se trata de periodos breves en los que el bebé parece estar más inquieto, come con más frecuencia y parece no quedar satisfecho después de las tomas. Durante estos días, que suelen durar entre 2 y 4 (aunque a veces hasta una semana), es común que el bebé llore duerma peor y necesite mayor contacto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Se da sobre todo en bebés que toman el pecho. Y es que, del mismo modo en que se ajustan las tomas de leche de fórmula conforme los peques van creciendo, el cuerpo de la mujer debe ajustar también la producción de leche a las nuevas necesidades del bebé, que al demandar más seguido, hace que la madre responda generando más leche. Ante estas situaciones los expertos recomiendan paciencia y esperar a que el cuerpo de la madre y el bebé se adapten. La suplementación extra con biberón no es necesaria en principio salvo que así lo establezca e indique su pediatra.

La crisis del lactante, también conocida como brote de crecimiento, puede afectar a bebés alimentados con fórmula, aunque se manifiesta de forma diferente que en la lactancia materna. En lugar de aumentar la producción de leche, el bebé puede requerir más fórmula o tomas más frecuentes para satisfacer sus necesidades de crecimiento. La clave es observar las señales del bebé y ajustar la alimentación según sea necesario, asegurándose de que reciba la nutrición adecuada.