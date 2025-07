Isa Pantoja enseña su cuerpo, en mitad de su depresión postparto

Rocío Molina Madrid, 10 JUL 2025 - 15:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una fotografía frente al espejo, 13 días después de dar a luz

Isa Pantoja se está mostrando con total naturalidad tras dar a luz a su primer hijo junto a Asraf Beno. La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de lo vulnerable que está, los bajones anímicos que está sufriendo con su depresión postparto y ahora la hija de Isabel Pantoja ha mostrado la realidad de su cuerpo tras el parto con una fotografía frente al espejo.

La prima de Anabel Pantoja están haciendo testigos a sus seguidores a través de sus redes de una realidad que viven muchas mujeres tras dar a luz. Lejos de mostrar siempre una imagen idílica de la maternidad y la recuperación postparto, la influencer está siendo totalmente transparente con cómo es su vida y lo que está sintiendo a cada momento.

En medio de su montaña rusa de emociones, Isa Pantoja ha mostrado la verdad de su cuerpo 13 días después de dar a luz a Cairo, su segundo hijo y el primero de su marido Asraf Beno. Con una fotografía que ha compartido con su legión de seguidores a través de sus historias de Instagram, se ha podido ver a la creadora de contenido frente al espejo mostrando su cuerpo y lanzando un mensaje:

"Reconocerme también es amor propio", ha escrito la que fuera también exconcursante de 'GH VIP', acompañando esta fotografía. A continuación, Isa Pantoja ha actualizado sobre su estado de ánimo y contando nuevos cambios a nivel físico que está experimentando estos días.

La hija de la tonadillera no ha tenido ningún reparo en compartir cómo se encuentra y dejar claro que no está cómoda con un aspecto en concreto y a nivel físico que está experimentando en su postparto. Lo que no le gusta a Isa es la "línea alba" (línea oscura que va desde el ombligo hasta el pubis) que sigue muy marcada tras dar a luz.

"No recuerdo cuánto tardó en irse en mi primer embarazo. ¿A vosotras cuándo se os fue?, ha preguntado a su comunidad de seguidoras en busca de alguna respuesta que le tranquilice. Además, la exconcursante de 'Supervivientes' ha indicado que todavía tiene dolor de tripa y el remedio que sigue a diario por recomendación médica.

A través de "suaves masajes", Isa Pantoja está tratando de aliviar esas molestias para cuidarse y reponerse, dentro de que ahora mismo lo que para ella es más importante es su bebé. A través de su foto y testimonio, la influencer ha enseñado la realidad de su cuerpo y los cambios emocionales que está normalizando con cada una de sus actualizaciones.