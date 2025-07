Rocío Molina Madrid, 22 JUL 2025 - 08:03h.

La exconcursante de la tercera edición de 'Gran Hermano' ha abordado el tema de los hijos y la maternidad con total sinceridad

Raquel Morillas habla del terrible accidente que sufrió hace 22 años: "Puede que nunca llegue a superarlo"

Compartir







Raquel Morillas ha abordado en su perfil oficial de Instagram un tema por el que siempre le preguntan, del que ha reflexionado mucho y por el que se siente juzgada. La que fuera concursante de la tercera edición de 'Gran Hermano' ha hablado abiertamente sobre su decisión del tema de los hijos y la maternidad con su mujer Noah Soriano con la que contrajo matrimonio hace cinco años.

Raquel Morillas ha contado cómo es su vida en la actualidad, lo que hace, sus deseos y el motivo por el que no ha tenido hijos. Una decisión que ella misma ha tomado y que responde a la explicación que ha querido dar para todos aquellos que le preguntan y que "están preocupados" porque ella no sea madre.

PUEDE INTERESARTE Raquel Morillas 'GH' comparte una impactante radiografía de su cráneo lleno de tornillos

La actual vendedora de cupones de la ONCE se ha sincerado por completo al abordar este tema que ella tiene tan claro: "Primero que voy a cumplir 49 años. Un punto bastante importante. Estoy ya más para que se me vaya la regla que para quedarme embarazada", ha comenzado diciendo para a continuación dar el segundo motivo y el que para ella tiene más peso de todo.

PUEDE INTERESARTE Raquel Morillas 'GH' comparte una impactante radiografía de su cráneo lleno de tornillos

Raquel Morillas ha destacado que lo que es fundamental para ella a la hora de decidir no tener hijos es que no tiene instinto maternal. "Creo que eso es muy importante. Y tiene que ser igual de respetable quien quiere ser madre a quien quiere no serlo. Yo no lo he querido ser nunca", ha afirmado rotunda la exconcursante de 'GH' que sufrió un gravísimo accidente de coche en 2003.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La que en su día fuera un rostro habitual en las televisiones y que ahora vive alejada de los focos, sí que está muy presente en sus redes contando su día a día. Es a través de esa vía en la que se encuentra cómoda, pero también se ha encontrado con personas que la juzgan y es a ellas a las que ha dirigido su mensaje:

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"He decidido siempre no ser madre, pero ya está. Si yo no tengo ningún problema, ¿por que lo tenéis vosotros? ¿Por qué la gente está empeñada en que yo tengo que ser madre? ¿Cuál es el problema de no ser madre? ¿Alguien me puede explicar?", son algunas de las cuestiones que la influencer ha lanzado tras su desahogo.

La exconcursante ha contado que está muy feliz en su faceta como tía tras el nacimiento de su sobrino Río y que a ella le encantan los niños, pero no siente instinto maternal. "Que los niños se lo pasan muy bien conmigo y que yo ahora con mi sobrino más chiquitito, que todavía no tiene ni un añito me lo como, pero ya está. Yo pongo en una balanza lo positivo y lo negativo y a mí me pesa mucho más lo negativo, las preocupaciones. Que darán mucho amor, todo lo que queráis, pero lo otro a mí me pesa mucho", ha admitido en su último vídeo.