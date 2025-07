Silvia Herreros 23 JUL 2025 - 14:01h.

La exconcursante de 'GH VIP' reacciona al encuentro que su prima tuvo con su hermano tras anunciar su depresión posparto

Isa Pantoja habla del papel de su hijo Alberto Isla tras la llegada de Cairo a la familia

Compartir







Isa Pantoja habla de su verdadera relación con Anabel Pantoja y se pronuncia sobre el comentado encuentro de esta con su hermano. A pesar de haber estado en la península en distintas ocasiones desde su nacimiento, la sobrina de Isabel Pantoja aún no ha visitado a su prima ni tampoco conoce al pequeño Cairo. Hace unos días, sorprendía en sus redes tras mientras compartía una foto de su primo posando con su hija Alma.

Este polémico encuentro tenía lugar tras la confesión de Isa hablando sobre su depresión posparto. La foto, publicada por Anabel fue duramente criticada. Preguntada por el tema, Isa no ha dudado en responder de manera clara.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja confiesa que la madre de Asraf Beno estuvo a su lado en el hospital durante el nacimiento de Cairo

Anabel es la única del clan Pantoja con la que Isa Pi tiene algo de contacto, aunque su relación con ella nunca ha sido tan estrecha como todo el mundo cree. "Nunca hemos sido muy apegadas", confiesa en la última entrevista que ha concedido para la revista 'Lecturas', en donde reconoce que le entristece ver lo diferente que está siendo su segunda maternidad comparada con la de su primogénito, Alberto Isla, donde estuvo arropada por su familia al completo.

A pesar de su falta de "apego" con Anabel, Isa no ha dudado en desahogarse con su prima y en contarle cómo se siente. La respuesta y reacción de la influencer al escuchar los problemas de Isa es cuando menos llamativa: "Me dice que ánimo, que disfrute mucho".

Canal de Whatsapp de Telecinco

La mujer de Asraf parece haber estrechado lazos con Anabel en el último año, con la que dice estar hablando "bastante" últimamente, especialmente desde que Alma, la hija que tuviera hace ocho meses junto a David Rodríguez, llegara a sus vidas. "Desde que ha sido mamá creo que me ha comprendido mucho más. Cairo y su hija se llevan menos de un año", explica la peruana, que por decisión propia, no ha recibido visitas tras dar a luz.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En plena depresión posparto y sin prácticamente relación alguna con los Pantoja, desde la citada publicación han querido saber cómo le sentó a Isa ver la foto de su hermano, con el que no se habla, con la hija de su prima. "No me dolió. Dije ¡Qué bien que se hayan visto!", asegura a la revista. "No he sentido culpa nunca de '¡qué mal lo he hecho!'. Me he preguntado muchas cosas de '¿por qué ha pasado esto, por qué son así?'. Pero qué va, cuando he visto que lo más importante son mis hijos y mi familia, eso ha quedado en un segundo plano.