La exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado contra "las mentiras" de las influencers con un vídeo cargado de ironía

Marta Peñate afronta un inicio de verano accidentado: "Soy gafe, todo me pasa a mí"

Marta Peñate ha publicado un post en instagram, donde hace lo que mejor se le da: hablar sin tapujos. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en redes sociales en el que critica, con humor e ironía, algunos de los clichés más comunes en redes sociales por parte de los influencers. Bajo el título "Mentiras que odio de las influencers", la canaria presenta una serie de situaciones que, a su parecer, no son ciertas.

Tras contar el drama que ha vivido en sus vacaciones, la que fuera también concursante de 'Gran Hermano' ha reprochado algunas situaciones que provocan los creadores de contenido. Entre ellas está el clásico "me habéis preguntado mucho sobre esto", que según la canaria es un pretexto para presentar una colaboración publicitaria. "Ni Dios te ha preguntado", comenta entre risas, subrayando que muchas de esas publicaciones son más un guion que algo espontáneo.

Otro momento que ha provocado numerosas reacciones es cuando se refiere al contenido de estilo de vida. Marta se ríe de las rutinas impecables: "Despierto a las ocho en punto, me aplico el skincare... y ya estoy lista". Marta ha afirmado que eso no es cierto y que todas se levantan "despeluzadas" y "hechas polvo", igual que cualquier persona.

Asimismo, ha hecho burla de las recetas supuestas "sencillas y sanas" que se publican en redes: "80 pasos, ingredientes inalcanzables, y además le añaden 80 capas de queso y afirman que es light". Para finalizar, ha hecho una crítica a aquellos que presentan su vida amorosa como ideal: "Y al mes, se separan". Así que no era tan ideal.

Después de la repercusión de su vídeo, Marta ha decidido explicar su mensaje para que no haya malentendidos. La pareja de Tony Spina ha afirmado que valora el trabajo en redes sociales, el suyo incluido, pero cuestiona que en ocasiones se exagerare algunas realidades. "No afirmo que no trabajen, solo indico que no se puede decir que se ha trabajado con tanto esfuerzo cuando matarse a trabajar significa algo diferente," ha aclarado. Asimismo, ha admitido que ella realiza promociones, pero nunca recomendará algo que no haya probado.

A través de este vídeo, Marta Peñate restablece su conexión con sus seguidores desde la honestidad, desmantelando con humor la imagen ideal que con frecuencia se busca mostrar en las redes. Un video que ha provocado debate, aprobación... y, por supuesto, alguna que otra controversia.