La exconcursante de 'Supervivientes' se ha escapado junto a su familia para desconectar, pero sus primeros días de verano no están siendo de lo más idílicos

Sin duda, que este verano Marta Peñate ha buscado la tranquilidad y el desconectar después de todo lo que le ha pasado, pero el inicio de sus vacaciones han comenzado de lo más accidentadas. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha desahogado con sus seguidores para contar el drama que está viviendo estos primeros días de escapada en familia y que no están siendo todo lo idílicos que se esperarían.

La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha comenzado a hacer vida normal después de seguir las recomendaciones médicas que le impedían acudir a la playa o a la piscina para evitar el riesgo de infecciones tras su último aborto. Acabada esta dura cuarentena, la influencer de 34 años ha decidido iniciar su veraneo junto a su familia para desconectar de todo, pero su última aparición en las redes evidencia que no está siendo tan bonito como se esperaba.

Lejos de encontrar la tranquilidad que estaba buscando, Marta Peñate se ha encontrado que nada más instalarse en su destino de vacaciones le han bajando las defensas y se ha puesto enferma, nivel de tener que tomar antibiótico. "¿Recordáis que os dije que era gafe, pues definitivamente soy gafe?", ha comenzado diciendo en un vídeo que ha grabado y colgado en sus stories a sus seguidores para actualizarles de su drama de verano.

Y no es lo único que en este corto lapso de tiempo le ha pasado a Marta Peñate. La que se diera a conocer como concursante en 'Gran Hermano' se ha encontrado con otro imprevisto que le dificulta su trabajo como influencer para las publicaciones regulares y programaciones que tiene organizadas en sus redes. A la novia de Tony Spina, su móvil le ha dejado de funcionar correctamente: este no le carga y tiene pinta que su avería va a requerir intervención técnica.

"Ayer, de repente por la mañana, el móvil no se había cargado. Yo flipando. Y resulta que se me ha roto el puerto de carga del móvil. Lo voy a tener que llevar al técnico. Llevo 24 horas sin móvil. Estoy enferma. Todo me pasa, chicos. Es heavy", ha lamentado Marta Peñate de su cadena de infortunios nada más comenzar sus vacaciones.

Provisionalmente, a la influencer le han hecho una carga en la tienda para que su móvil pudiera aguantar unas horas encendidos y lanzar ella una publicidad que tenía pactada, pero en las próximas horas no estará conectada. De ahí que haya avisado el motivo de peso que la va a tener ausente y que tanto le ha enfadado.