Marta Peñate se emociona con el gesto de Tony Spina tras la cuarentena de su aborto

Tony Spina tiene un romántico gesto con Marta Peñate tras finalizar el periodo de reposo de su aborto

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' expulsa el embrión: "Se acabó esta tortura"

Marta Peñate no ha podido evitar emocionarse con el bonito gesto que su novio, Tony Spina ha tenido con ella. La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' acaba de poner fin a la 'cuarentena' de su último aborto, un periodo de tiempo en el que existen una serie de recomendaciones médicas que han impedido a la canaria realizar determinadas actividades.

Las relaciones sexuales penetrativas o el uso de tampones no se recomiendan durante los primeros 15 días. Pero además, para evitar el riesgo de contraer infecciones, se aconseja no bañarse ni en la playa ni en la piscina.

Esta última pauta, teniendo en cuenta las altísimas temperaturas que ha habido durante esta pasada quincena, han terminado siendo un suplicio para Marta. Aunque en un primer momento esta norma no parecía importarle, la exconcursante de 'Gran Hermano' estaba deseando que su cuarentena terminase para poder tomar el sol y darse un chapuzón en la piscina de su casa.

Llegado el momento, la colaboradora de Telecinco y también exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha celebrado con entusiasmo el fin de estas dos semanas y ha compartido su ilusión con su novio, quien sin pedirle nada, ha tenido un precioso y romántico gesto con ella.

"Le dije que hoy por fin ya podía bañarme y coger sol y se puso a limpiar todo el jardín. Lo amo mucho", ha dicho a través de sus historias temporales de Instagram, plataforma a través de la cual ha compartido un vídeo en el que se puede ver a Tony barriendo y fregando el jardín y solárium de su casa.

"Por fin puedo cerrar este capítulo y lo que digo psicológicamente lo estaba llevando muy bien, pero físicamente ya estaba siendo muy cansino. Ya volvemos a mi vida, chicos. Ahora tengo que estar quince días sin bañarme en la piscina y en la playa, pero no pasa nada es lo de menos", contaba entre lágrimas hace dos semanas tras expulsar el embrión mientras ponía fin a un largo y complicado proceso tanto físico como emocional.

Muy feliz, con el bikini puesto y un café o batido en la mano, Marta Peñate se ha dejado ver desde una de las hamacas de su solárium, lista para ir a la piscina y darse por fin su primer baño del año.