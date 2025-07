Silvia Herreros 24 JUL 2025 - 09:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da la última hora sobre su estado de salud y explica cómo se encuentra tras su última visita al hospital

Anabel Pantoja revienta por las críticas y burlas recibidas tras su accidente: "Hay gente maligna"

Compartir







Anabel Pantoja reaparece con un "brazo robot" tras su accidente. La sobrina de Isabel Pantoja, que sufría una aparatosa caída durante sus vacaciones en 'La Casa IN', quería una segunda opinión médica tras ser atendida de urgencia en un hospital de Barcelona al que fue trasladada en ambulancia. Este infortunio dejaba a la exconcursante de 'Supervivientes' con el brazo escayolado y en cabestrillo. Ahora, los especialistas le han puesto un "brazo robot".

La hija del difunto Bernardo Pantoja quería comprobar "que esto está en su sitio" y "que no hay nada roto". Por ello, tras ser recogida por David Rodríguez y llevada a la casa de Sevilla de Merchi Bernal - en la que se encuentra recuperándose de esta lesión porque no quiere otros cuidados que no sean los de su madre -, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido ponerse en manos de traumatólogos especializados.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja habla de su verdadera relación con Anabel Pantoja y del comentado encuentro de su prima con su hermano

Un nuevo equipo médico ha visto a la sevillana, a la que han retirado el yeso que ha estado llevando durante al menos 5 días. En su lugar le han colocado un nuevo cabestrillo que ella misma compara con una especie de brazo biónico.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja da detalles de cómo se produjo su accidente: la historia y su última imagen antes de acabar en el hospital

"Quizás no es la foto más bonita, pero sí mi realidad", escribe mientras posa y muestra el artefacto con bisagras, soporte de codo y estabilizador que le han colocado. Un artilugio "supernecesario" para la "recuperación" de la influencer, que todavía continúa necesitando la asistencia de su madre y de su novio. "Aunque siga dependiendo de mi madre o David, intentaré cada día superar esto", dice mientras intenta mostrarse optimista.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hoy me han visto los especialistas y han podido quitarme el Yeso, pero me han puesto esta especie de brazo robot, más cómodo y fresco para esta época", dice mientras presume de este artilugio ortopédico que, en el mercado, puede llegar a superar los 250 euros. En páginas de segunda mano se venden similares por unos 80 euros.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Anabel Pantoja, a quien sus planes de verano parecen haberse truncado por completo con esta lesión, no ha podido evitar parar a reflexionar sobre "lo valioso que es la salud o estar bien", algo de lo que según ella "no te das cuenta" hasta que "no lo estás". Es entonces cuando uno es consciente de "todas las consecuencias que trae".

"Gracias por todo vuestro apoyo, abrazo, mensaje y ánimos 🙏🏼 os quiero muchísimo", ha dicho tras visitar al especialista y descubrir que aún le queda un largo periodo de recuperación.