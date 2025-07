Rocío Molina Madrid, 23 JUL 2025 - 10:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra su hartazgo tras las críticas recibidas después de su accidente y pide que la dejen "en paz"

Anabel Pantoja actualiza su estado de salud tras el accidente: "Quiero la opinión de un especialista"

Anabel Pantoja no puede más con la mala racha que lleva y con los últimos mensajes que ha recibido tras la publicación de un vídeo en su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' está cansada de ser juzgada por todo lo que hace y dice y está especialmente sensible tras el accidente que ha tenido y por el que ahora lleva el brazo derecho escayolado. Una situación límite que le ha llevado a explotar al leer las últimas críticas y burlas recibidas.

En la última semana, la sobrina de Isabel Pantoja ha sido noticia por diferentes circunstancias. Por un lado, esta aparecía llorando al tener un problema con una aerolínea tras perder su maleta y la de su hija Alma antes de llegar a la 'CasaIN', su plan junto a otras influencers. Precisamente en este evento organizado por la agencia de representación de Dulceida es donde Anabel Pantoja sufría poco después una brutal caída y se dislocaba un codo.

Pero antes de encadenar todas estas desgracias la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera disfrutaba de un día muy especial con sus amigos de Arguineguín, que resultaban ser los primeros en felicitarla y darle una sorpresa adelantada por su cumpleaños. Unos instantes que la influencer, de 39 años, ha compartido ahora y que han sido mal interpretados.

Anabel Pantoja ha tratado de recordar esos momentos tan buenos vividos ahora que está pasando por este bache de salud, pero al colgar ese vídeo se ha encontrado de lleno con críticas y burlas que le han hecho venirse abajo. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido su hartazgo por ser siempre la diana de comentarios hirientes. "Por favor, dejadme en paz", es lo que ha dicho pidiendo una tregua.

"Desde luego sigo pensando que hay gente maligna detrás de los perfiles. Que ya me he quitado la escayola. Que si ya no lloro. Que si ya no me quejo...", ha escrito la sobrina de la tonadillera reproduciendo algunos de los comentarios que ha recibido tras colgar su vídeo. Lejos de alegrarse por ella y ponerle algo positivo, sus haters han resaltado que se victimiza y exagera todo, además de creer que ya está bien y que todo lo de su accidente ha sido fingido.

Para aclarar todo, Anabel Pantoja se ha visto a dar explicaciones: "Esto fue el día 12 de julio. Mi reunión con amigos. Si no os caigo bien dejad de comentarme cosas y juzgarme", ha pedido encarecidamente en un momento en el que está especialmente vulnerable.