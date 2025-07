Silvia Herreros 22 JUL 2025 - 10:08h.

Anabel Pantoja actualiza su estado de salud tras sufrir un accidente en 'La Casa IN' por el que acabó siendo trasladada en ambulancia al hospital. La exconcursante de 'Supervivientes', que se ha dislocado un codo y lleva el brazo derecho escayolado, explica cómo se encuentra y habla de las dificultades que tiene para desenvolverse con su hija de casi ocho meses.

"Estuve 40 minutos esperando una ambulancia. Cuando vino me llevaron al hospital más próximo, me lo colocaron y fue horrible. No quiero exagerar ni una gota, no sé si os ha pasado esto pero fatal, una cosa tremenda", recuerda mientras agradece a Marta Riumbau, Dulceida, Susana Molina o Madame de Rosa (enfermera de profesión), los cuidados y atenciones que le brindaron en ese momento.

La novia de David Rodríguez es ahora mismo totalmente dependiente. Algo que ella misma lamenta, pues es diestra y con la izquierda no sabe hacer prácticamente nada. "Está siendo un poco complicado", dice señalando que se siente "muy inútil" y "muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé", ha reconocido a sus seguidores, a los que asegura que "me tienen que ayudar para casi todo". "Para lavarme los dientes me tienen que abrir la pasta. Esos mínimos detalles que te piensas que puedes hacer pues yo no puedo", cuenta desesperada.

"Solo tengo una mano izquierda y soy una puñetera inútil", ha relatado en un vídeo que ha publicado en sus redes, con el objetivo de que le dejen de preguntar por el tema, porque aunque poco a poco se va manejando mejor con la escritura y aunque puede mandar audios, se ha cansado de repetir a todo el mundo la misma historia: "Ya me canso de hablar del tema".

Por este motivo, y para resumir, ha querido sentarse en una de las estancias de la casa de su madre, Merchi Bernal, en la que ahora se encuentra. Fue su novio, David Rodríguez, el que acudió a recogerla después de que se pegase "un hostión" en la casa que Dulceida alquiló para celebrar su tradicional evento veraniego.

La influencer fue a por el biberón de su hija y, debido a la mala iluminación que había en ese momento, no vio un escalón, se dobló el tobillo y se cayó. "Se me salió el codo, para mí fue como si me lo hubiera roto porque el dolor era insufrible", relata mientras lo compara con "el colico nefrítico que me dio embarazada". Para ella, esto ha sido de los peores dolores, incluso más que el parto".

"Podía haber sido peor. Se podía haber roto", cuenta tras recibir este primer diagnóstico. "El pie lo tengo un poco fastidiado, ando un poquito coja debido al doblamiento", asegura mientras muestra los rasguños que tiene por el cuerpo. Aun así, la creadora de contenido quiere una segunda opinión. A pesar de haber ido al hospital y haber sido tratada de urgencias, quiere que "un traumatólogo especialista" revise su caso y confirme "que esto está en su sitio" y "que no hay nada roto". Gracias al contacto de su "amiga Belén", ha conseguido cita con uno para hoy mismo.

En estos momentos, además de sentirse impedida, lo que más le preocupa a Anabel Pantoja es saber "cuánto tiempo tengo que estar con el yeso", pues esta lesión puede fastidiar por completo su verano. Una realidad que ella misma reconoce, asegurando que tiene "viajes y cosas" programadas y "esto rompe un poco todo".

Mientras tanto, permanecerá en Sevilla junto a su madre, con la única que quería estar tras caerse al suelo y acabar en el hospital. "No sé qué me pasa, pero siempre lo digo. Cada vez que me pongo con una gripe o me pongo mala, lo único que quiero estar con la Merchi, no quiero estar con nadie más que no sea ella, porque es su casa, mi cama, mi cuarto, cómo me cuida, cómo cocina", dice asegurando que no paraba de pensar en ella tras la caída.