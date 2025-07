Silvia Herreros 21 JUL 2025 - 10:01h.

La madre de Noemí Salazar se ha sometido a un tratamiento 'Facetite', tratamiento sin cirugía para remodelar su rostro y quitarse la papada

Raquel Salazar rompe a llorar y se sincera sobre el mal momento que atraviesa: "La mente te juega malas pasadas"

Raquel Salazar pasa por quirófano para quitarse la papada y manda un mensaje a Carmen Borrego. La madre de Noemí Salazar ha decidido someterse a una intervención estética para arreglar su cuello, "descolgado como el de una gallina".

La edad y "la ley de la gravedad" no han perdonado a la exintegrante de 'Los Gipsy Kings', que se ha puesto en manos de una buena amiga cirujana plástica para poner fin a este complejo que tenía desde hace tiempo. "Últimamente en las fotos me veía con papada, hinchada", ha dicho a través de redes sociales, donde reconoce llevar un tiempo echándole la culpa a su fotógrafo por hacerle fotos y sacarla fea sin ver este 'defecto' fruto del paso del tiempo.

Raquel, que continúa diseñando y cosiendo vestidos, se encontraba tomando medidas a su amiga cirujana cuando esta le animó a hacerse un retoque en la papada. Una propuesta que la de Vallecas no se pensó dos veces:

"Tenía un descolgamiento. No se me veía una papada como para decir que era una gallina con dos testículos colgando, pero era un descolgamiento que hacía que la cara se me viera como don Potato. Que una cosa, yo no me quiero meter con nadie, pero si alguien ve a la Carmen Borrego, decidle que vaya a mi clínica porque esto es…" , contaba a través de stories tras su intervención mientras se dirigía a la tía de Alejandra Rubio, que lleva varias operaciones de papada.

Facetite: el tratamiento de remodelado facial al que se ha sometido Raquel Salazar para quitarse la papada

La madre de Noemí Salazar se ha sometido a un procedimiento sin cirugía ni cicatrices llamado Facetite. Se trata de un novedoso tratamiento estético mínimamente invasivo que utiliza tecnología de radiofrecuencia asistida (RFAL) para tensar la piel y reducir la grasa localizada en el rostro y el cuello.

Está diseñado para mejorar el contorno facial y ofrecer resultados similares a un lifting facial, pero sin necesidad de cirugía.

"Papada hay muchas formas de hacerla. Con aparatología, con liposucción, con retracción que metes calor y te retrae la piel. Es como meter un jersey de lana en una olla de agua hirviendo. Lo metes y lo que te hace es que se te retrae", ha comparado.

Mediante una pequeña cánula que se introduce bajo la piel a través de una incisión muy pequeña, se aplica energía de radiofrecuencia que derrite la grasa y estimula la producción de colágeno, lo cual ayuda a reafirmar la piel de forma progresiva y natural. Este procedimiento suele utilizarse en zonas como las mejillas, la papada, la línea mandibular y el cuello.

"Tengo pánico a las anestesias, pero estoy contenta, me van a quitar 10 años de encima", ha dicho a sus seguidores antes de someterse a este procedimiento que va a transformar por completo su rostro. ¡Ya no me voy a tener que hacer contouring en la cara porque me lo va a hacer el doctor!", ha celebrado.

Se realiza en quirófano con anestesia local. Y Es ideal para personas que, como Raquel Salazar, con flacidez leve a moderada, buscan una alternativa menos invasiva a la cirugía.

La recuperación es más rápida que la de un lifting tradicional, aunque puede haber hinchazón o moratones durante algunos días. Los resultados suelen notarse gradualmente a medida que el cuerpo responde al tratamiento. "No duele nada. Los primeros días estás, con perdón y que Dios la tenga en su gloria, como Carmen de Mairena, pero luego eso se va quitando", asegura la madre de la reina del vídeo.

La empresaria, que se caía y rompía una costilla tan solo un día antes de pasar por el quirófano para esta intervención, ha explicado a sus seguidores cómo se encuentra. Con una banda de sujeción en el cuello para que la piel se acople mejor, asegura estar encantada.

Raquel ha podido ver ya grandes cambios en su imagen. Su felicidad en estos momentos es tal, que no ha dudado en hacer un llamamiento y recomendar a Carmen Borrego que se lo haga. "Ella es guapa pero no va a la gente adecuada", ha dicho recomendando otra vez a la hermana de Terelu Campos a sus cirujanos.