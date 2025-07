Terelu Campos reconoce ser una "abuela ausente" para su nieto, el hijo de Alejandra Rubio

Silvia Herreros 30 JUL 2025 - 14:28h.

La hija de María Teresa Campos reconoce no haber estado mucho con su nieto

Terelu Campos da una explicación a la comentada actitud de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza

Terelu Campos reconoce ser una "abuela ausente" para su nieto Carlo. El pequeño, fruto de la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, nació hace casi 8 meses. Durante este tiempo, la exconcursante de 'Supervivientes' apenas le ha visto y ha tenido verdadera relación con él.

El trabajo ha sido el motivo por el que Terelu no ha estado muy presente en la vida de su su primer nieto. Según sus propias palabras, en estos meses ha sido "una abuela más ausente de lo que me hubiera gustado".

"Soy una abuela por desarrollar, es muy chico todavía y ha coincidido que el 2025 es un año de vértigo, no he parado de trabajar", ha confesado en su última entrevista para la revista 'Lecturas'.

Entre que Alejandra "se pone nerviosa cuando cojo a su hijo en brazos", entre que no puede ir a casa de su hija porque "parece un zoo y le dan miedo los gatos", que lleva meses de gira con su obra de teatro 'Santa y Lola' y que se ha pasado el verano volando entre Madrid y Honduras por su 'doble' participación en 'SV 2025', la hija de María Teresa Campos ha tenido muy poco tiempo para centrarse en los suyos.

La propia Carmen Borrego hablaba sobre esto mismo recientemente mientras insinuaba ser mejor abuela que su hermana. "Yo creo que ejercemos de diferente manera, porque yo soy más de irlo a recoger al cole, de llevármelo a casa a dormir y ella a lo mejor es más de ratitos", confesaba en 'Vamos a ver'.

Sobre esto, Terelu Campos no ha dudado en pronunciarse y ha dejado claro que no piensa en competir con su hermana por ver cuál de las dos es mejor abuela que la otra. "No entra en mis preocupaciones comparar entre abuelas. Me la pela, como diría Mila de mi corazón. Me parece una estupidez, una tontería. No establezco competitividad en los afectos nunca", asevera.

Terelu Campos reconoce su "ausencia" en la vida de Carlo Constanzia Rubio. Aun así, la comunicadora tiene claro que esto cambiará en un futuro y promete estar más presente a partir de ahora. Sus capacidades como abuela aún están, como ella bien dice, 'por desarrollar', aunque "cuando me desarrolle... ya verás, cuidadito". Ha dicho a la mencionada publicación mientras lanza lo que parece ser una auténtica declaración de intenciones.