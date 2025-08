La exnovia de Ismael Nicolás es creadora de contenido, vive en Madrid y espera retomar sus estudios en invierno

El cambio físico de Andrea Gasca, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'

Compartir







Andrea Gasca ha sido una de las protagonistas indiscutibles de ‘La isla de las tentaciones’, pues ha tenido las ocasiones de participar hasta en tres ocasiones, la primera como integrante de una pareja, la segunda como tentadora y por último en ‘La Última Tentación’ en pareja nuevamente. Desde que volviera de la República Dominicana y terminara el programa en 2021 ha aprovechado su fama para convertirse en creadora de contenido y ha llegado incluso a participar en otros realities.

PUEDE INTERESARTE Andrea Gasca comunica la decisión que ha tomado tras su última ruptura sentimental

La catalana lleva un tiempo instalada en Madrid y de momento no tienen planes de volver a mudarse. Ahora mismo, la joven está volcada en sus redes sociales colaborando con marcas y generando contenido de estilo de vida, belleza y viajes. Toda una viajera empedernida que ha conocido destinos como Dubái, Brasil, Cuba, Marruecos y México.

La influencer está soltera y de momento sin compromiso, tienen muy claro lo que espera de una relación y hasta que llegue un nuevo hombre a su vida, se centra en ella misma, la casa que acaba de remodelar, su verano y los proyectos personales que le esperan en septiembre.

Influencer de viajes y estilo de vida

Tras viajar hasta en tres ocasiones a la República Dominicana para participar en 'LIDLT', participó en ‘En Busca del Nirvana’ y hasta cruzó el charco para formar parte del reality mexicano ‘La venganza de los ex: VIP’.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Desde que su último reality, la joven catalana se ha centrado totalmente en sus redes sociales, donde más de 400.000 seguidores la siguen por sus consejos de estilo de vida, belleza, moda y viajes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Egipto, Chile, Ibiza, México, Cuba, Emiratos Árabes, Nepal o Brasil, han sido solo algunos de los destinos donde ha estado la influencer en los últimos años. Lugares desde los que ha disfrutado de la cultura, gastronomía, hoteles y ha estado siempre a la moda.

Sus viajes son la combinación perfecta entre lujo y experiencias culturales de primera.

Soltera y estrenando casa

Aunque han sido muchos los hombres que han pasado por la vida de Andrea Gasca, ahora la joven está soltera y está totalmente enamorada de ella misma “si fuese hombre me sacaba conmigo” aseguraba recientemente a sus seguidores cuando le han preguntado por su situación sentimental.

No obstante, tiene muy claro lo que necesita un chico para estar con ella: “Que sea ambicioso, no hablo de tener más o menos dinero, sino de que quiera superarse día adía y crecer juntos. Que sea divertido y me lo pase bien con él, que le guste viajar y me acompañe en todas mis locuras. Que le gusten los niños y los animales, pero sobre todo que tenga buen corazón. Y ya si le añades tatuajes y ojos claros, la combinación completa”.

La influencer vive en Madrid y tiene un piso muy acogedor en el que se acaba de instalar y todavía está decorando. Coqueto, luminoso y muy ella, está muy emocionada con su nuevo hogar.

De estilo moderno, con un toque minimalista y elegante, destaca por ser una casa muy funcional y decorada por ella misma.

Buscando el equilibrio

El mes de septiembre en un momento marcado en el calendario de la joven, pues tienen varios proyectos interesantes que le mantendrán en Madrid. “De momento quedarme fija en Madrid, aunque seguir viajando, pero con más estabilidad. Retomar los estudios en invierno y ponerme una rutina. Al final cuando trabajas en redes sociales, sin depender de horarios, ni de tener que moverte de tu casa etc… para mí lo más complicado es no caer en su tu vida se descontrole y como he dicho estoy en un punto en el que quiero estar tranquila. Todo en exceso en esta vida cansa, así que estoy buscando el equilibrio”, asegura sobre sus planes a corto plazo a sus seguidores.

Tener una rutina ayuda a estar más enfocados, a aprovechar mejor el tiempo y, de alguna manera, crear un sentido de control en nuestra vida, y eso es algo que la influencer busca como agua de mayo.