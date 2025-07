Laura Ceballo 14 JUL 2025 - 09:00h.

A la mañana siguiente, la entonces novia de Ismael estaba radiante y muy feliz: "Fue genial"

Así fue el surrealista momento en que el tentador Joy hizo pesas con Fiama Rodríguez: "¡Vamos, Thor!"

Compartir







Andrea Gasca fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Llegó a República Dominicana dispuesta a superar la mayor prueba de amor y reforzar así su relación con Ismael, pero todo comenzó a cambiar cuando conoció a Óscar.

El tentador llamó su atención desde el primer momento y, según iban pasando los días, cada vez estaban más cerca. El primer beso no tardó en llegar y, a partir de ese momento, la llama se encendió entre ellos y decidieron vivir la experiencia al máximo.

Tanto, que terminaron manteniendo relaciones sexuales en Villa Montaña. Algo que Andrea reconoció al momento y que le hizo sentirse realmente bien. Así se lo contó Fiama a la mañana siguiente: "Me pongo nerviosa y todo", decía entre risas antes de compartir con su compañera y amiga cómo fue ese momento.

"Entramos, empezamos y dije... Es que para hacer eso... Para hacer eso, lo hago bien. Y pasó lo que tenía que pasar", reconocía muy contenta y con una sonrisa de oreja a oreja. Fiama le preguntó al instante qué tal había ido y Andrea contestó sin ningún tipo de duda: "Genial". La entonces novia de Álex le pedía que puntuara lo ocurrido del 1 al 10: "¡Un 11! Muy bien, muy bien, súper bien", afirmaba.

Andrea: "Por mí esto cada noche"

"Vamos que por mí... Esto cada noche", continuaba dejando claro que lo que había vivido con Óscar había sido un momentazo para ella y que no se encontraba arrepentida.

Fiama se alegró por ella y compartió con el equipo del programa sus sensaciones: "No me ha sorprendido, al final sí que sabía que podía llegar a pasar. Lo que me ha encantado es encontrarme con una Andrea que no estaba arrepentida, que estaba contenta de lo que había hecho".