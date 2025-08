Equipo Outdoor 02 AGO 2025 - 13:01h.

Suso ya tiene quien le haga el traje de su futura boda con Marieta

La condición de Marieta a Suso Álvarez para casarse con él: “Si no quieres, podemos romper”

Compartir







Hace unos días, Suso y Marieta sorprendieron a sus miles de seguidores al compartir un vídeo en el que el exparticipante de 'Gran Hermano' hincaba rodilla y le pedía matrimonio a su pareja mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en Matalascañas (Huelva). Ella, muy emocionada, aceptaba y anunciaban así su compromiso de manera oficial. Suso y Marieta se casan y, poco a poco, vamos descubriendo detalles del futuro enlace.

"Seguid creyendo en el amor, os lo dice una que ya no creía. Os querrán siendo vosotros mismos, sin necesidad de cambiar ni aparentar. Yo no he cambiado por él, soy feliz y cuando uno es feliz es su mejor versión. Él solo ha curado mis heridas", fue el mensaje que Marieta escribió en sus redes sociales horas después de publicar el vídeo de su propuesta de matrimonio tras haber recibido cientos de reacciones y mensajes.

¿Quién le hará a Suso su traje de novio?

En este punto, Suso Álvarez ha decidido dar un poco más y desvelar un detalle muy significativo sobre su futura boda. Y es que, el futuro marido de Marieta ha desvelado quién es la persona que va hacerle su traje de novio. Lo ha hecho a través del siguiente mensaje: "Gracias de corazón a las marcas de trajes de novio que queréis vestirme el día de mi boda, estoy muy agradecido", comienza a escribir Suso. Dice así haber recibido varias propuestas, pero él tiene muy claro quién será el sastre que le acompañe en ese gran día.

PUEDE INTERESARTE Así hablaba Marieta de su boda con Suso Álvarez antes de que él le pidiera matrimonio

"Pero tengo ya todo el 2026 bloqueado con mi gran amigo y sastre David Sotoca. Él será el encargado tanto de vestirme en mi boda como en todos los eventos a los que vaya a ir. Gracias", termina de escribir. De esta manera, Suso desvela que será su amigo David Sotoca quien se encargue de que Suso luzca impecable el día de su boda con Marieta.

Canal de Whatsapp de Telecinco

¿Quién es David Sotoca?

David Sotoca es un sastre que regenta un local de sastrería en Albacete. En su página web podemos ver distintos trajes de hombre y una sección especial de trajes de novio. En sus redes sociales, presume de haber trabajado no solo con Suso Álvarez, sino que en su lista de clientes destacan Sandra Barneda, Frank Blanco, Edi Insua (ex participante de a última edición de 'Gran Hermano').

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Así sorprendió Suso a Marieta hace unas semanas: "Me quiero casar con ella"

El pasado mes de marzo, Marieta se estrenaba como colaboradora en el programa 'Fiesta' y recibió una sorpresa muy especial. Durante una llamada telefónica en directo, Suso le dedicó unas bonitas palabras a su pareja: "Marieta siempre me sorprende hablando con un amor hacia mi persona increíble. Siempre habla con un cariño y a mí me genera una admiración tremenda. Es una mujer tan inteligente, Emma, ya la conocerás... Es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás", le decía Suso a Emma García, la presentadora del programa.

Tras estas palabras, Emma García hizo alusión a una futura boda entre ellos y a la broma que le había gastado él a ella haciéndole creer, días antes, que le iba a pedir matrimonio junto a la Torre Eiffel en París. Él tiró balones fuera alegando que tenían que disfrutar del momento tan especial que estaban viviendo como pareja, pero, finalmente, reveló que "yo también me quiero casar con ella. En un futuro me voy a casar con ella", frase que celebraron todos en plató que ya se está haciendo realidad.