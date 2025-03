Suso Álvarez interviene en directo en 'Fiesta' para sorprender a Marieta

Suso asegura que se quiere casar con su novia... pero en un futuro

Marieta enseña el resultado de sus retoques estéticos: "Tengo los labios más pequeños"

Marieta se estrena como colaboradora en 'Fiesta' y tiene una charla íntima con Emma García antes de comenzar a comentar 'Supervivientes 2025'. La ganadora de 'GH DÚO 3' se sincera con la presentadora sobre su relación con Suso Álvarez y se muestra muy enamorada y dispuesta a casarse ya con él. "Lo quiero todo ya. Es el hombre de mi vida. Quiero estar todos los días con él, hasta el último. Nunca había sentido la sensación tan bonita que tengo desde que lo conocí", asegura.

En este punto, Marieta le cuenta a Emma García cómo se conocieron: ella acababa de salir de 'Supervivientes 2024' y comenzaron a trabajar juntos: "El roce hizo el cariño y yo que estaba muy pesada detrás de él y al final le dije 'chico, tómate un café conmigo' y quiso. Desde entonces ya no me separé de él". De hecho, se fueron a vivir juntos enseguida, al mes de conocerse: "Suena una locura, pero es que nos ha ido muy bien y no me arrepiento para nada".

La llamada sorpresa de Suso a Marieta

El programa contacta en directo con Suso a través de una llamada telefónica en la que le dedica a su novia unas bonitas palabras: "Me emociona escucharla porque, en televisión, siempre han hablado mal de mí. Tú lo sabes, Emma. Ahora Marieta siempre me sorprende hablando con un amor hacia mi persona increíble. Siempre habla con un cariño y a mí me genera una admiración tremenda. Es una mujer tan inteligente, Emma, ya la conocerás... Es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás".

"Es que voy a llorar..." confiesa Marieta tras escuchar sus palabras. En este punto, Emma García le pregunta a Suso por qué hace unos días bromeó con la idea de pedirle matrimonio junto a la Torre Eiffel y no lo hizo finalmente: "Estamos en un momento, ahora que nos llevamos tan bien, que es tan difícil encontrar una relación con la que te complementes que llega un momento en el que tenemos que disfrutar y, como dijo mi suegro Juan, ahora estamos en un momento en el que tenemos que celebrar nuestra relación".

Y es que el pasado mes de febrero, Marieta pidió matrimonio a Suso cuando se reencontraron en 'GH DÚO', pero "él parece que no se lo ha tomado muy en serio", considera la presentadora de 'Fiesta'. Es por eso por lo que ahora la pelota está en el tejado de él. Para zanjar el tema, Suso dice lo siguiente: "Yo también me quiero casar con ella. En un futuro me voy a casar con ella", unas palabras que celebran todos desde el plató del programa (sobre todo Emma y la propia Marieta, que ve más cercano su sueño de casarse con él).

