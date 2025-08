Carlos Otero 03 AGO 2025 - 10:00h.

La pareja comenzó su historia de amor en otoño de 2022 y desde entonces su amor no ha hecho más que crecer

Sandra Barneda y Pascalle Paerel dan un importante paso en su relación: ''La vida es para los que se atreven''

La relación sentimental de Sandra Barneda y su chica, la bailarina neerlandesa Pascalle Paerel, ha dado un paso de gigante: se han comprado una casa juntas en Amsterdam. Fueron muchos los que pensaron que la dupla había formalizado su historia pasando por el altar, pero eso, según la propia presentadora, aún no ha llegado. Mientras esperamos tan feliz acontecimiento, está bien que repasemos su bonita historia de amor.

La pareja se conoció en otoño de 2022

La historia de la Sandra y su pareja se remonta al otoño de hace tres años. La bailarina llegó a la vida de la presentadora de ‘La Isla de las Tentaciones’ después de que ésta formalizase su ruptura con Nagore Robles en febrero de ese año. La aparición de Pascalle supuso para ella un auténtico bálsamo para sus heridas. A pesar de su discreción, en octubre de aquel año se publicaron unas fotos de ambas paseando por El Retiro lo que disparó los rumores de noviazgo.

Sandra Barneda habla de Pascalle por primera vez

A pesar de que Sandra es una mujer muy discreta no tardó en referirse públicamente a la que era su nueva ilusión. Fue en enero de 2023 en una entrevista para una revista del corazón en la que promocionaba la vuelta de ‘La Isla de las Tentaciones’ a las pantallas. “Me siento feliz, muy bien acompañada, con buena calidad de besos, gente de calidad a la que puedo decir ‘te quiero’ y unos despertares maravillosos”, contaba sin nombrar explícitamente a Pascalle.

El primer post conjunto

Tuvo que pasar casi un año para que Pascalle apareciese en el perfil de Instagram de Sandra. Fue en primavera de 2024 con motivo del cumpleaños de Pascalle. En sus stories Sandra colgó su primera foto juntas.

Junto a la instantánea, Barneda añadía un escueto mensaje con el que sus followers se han hecho una idea de los sentimientos de la comunicadora hacia su novia y el motivo por el que Sandra ha querido abrirse al público en su esfera sentimental: "Cada día es una alegría contigo", escribía antes de felicitar a Pascalle por su cumpleaños. Ese día Sandra colgó otra imagen de la bailarina haciendo equilibrios en una playa paradisiaca: "Encontrar el equilibrio es una de las cosas más importantes. Te he encontrado. Feliz cumpleaños".

Su primer orgullo juntas

En agosto del año pasado Pascalle y Sandra se marcharon a celebrar su primer Orgullo LGTBIQ+ juntas en la ciudad natal de la neerlandesa. "Mi primer orgullo en Ámsterdam no ha podido ser mejor, gracias", escribió la escritora y finalista del Premio Planeta junto con una serie de imágenes de ambas en tan festivo evento. "La vida entremedias es el mejor regalo. Deja de pensar en principios y en finales", escribió Sandara mientras reflexiona sobre la importancia de vivir el momento.

Paerel, por su parte, compartió este bonito carrusel de fotografías a través de sus stories y reaccionó al post de su novia con los emoticonos de un corazón y una llama de fuego.

Sorpresas por San Valentín

Este mismo año Pascalle y Sandra vivieron San Valentín acompañadas virtualmente por su comunidad de seguidores. Nuevamente a través de sus historias de Instagram, Sandra Barneda compartió una imagen en la que se apreciaban los típicos edificios de Amsterdam. También se aprecia una mano (que podría ser la suya), una rosa y un caramelo con forma de corazón junto a una etiqueta o mención a Pascalle Paerel y un "Happy Valentine" (Feliz San Valentín, en inglés).

Aprendiendo holandés y una casa común

Y así llegamos hasta la actualidad en la que el vínculo de estas dos mujeres se presenta más fuerte que nunca. Recientemente hemos visto a la presentadora de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' aprendiendo holandés. Pero el apego de Barneda por la cultura de su chica ha ido más allá con la adquisición de una vivienda en aquel país. “Ampliamos nuestra vida juntas”, ha escrito la catalana.

La boda, en un futuro

A pesar de que cuando la pareja publicó la imagen de ellas firmando el documento de la vivienda muchos pensaron que se estaban casando la boda de ambas aún no ha tenido lugar. Sandra no descarta el matrimonio y así lo ha manifestado en sus redes sociales: "La boda todavía no ha llegado".