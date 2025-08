Fiesta 03 AGO 2025 - 17:13h.

Sergio Lara, el mejor amigo de Michu, se sienta en 'Fiesta' para responder a las duras declaraciones de Gloria Camila

Las precarias condiciones del edificio en el que viven la madre y hermana de Michu: "Ha habido varios tiroteos"

Tras la trágica e inesperada muerte de Michu, las acusaciones entre la familia de la joven fallecida y los Ortega no han parado. Pero a esta gran polémica se ha sumado Sergio Lara, mejor amigo de Michu, que se ha sentado en el plató de 'Fiesta' y ha atacado duramente a Gloria Camila.

Sergio Lara responde a las declaraciones de Gloria Camila en las que aseguró que él no había estado con Michu en los últimos momentos: ''Yo me entero que muere Michu, yo llegando a mi trabajo porque la noticia se dio un martes. Entonces, bueno, no pude ir por eso, por motivos laborales. Ella dice que no he estado en los últimos momentos de vida''.

''Yo he estado hasta el último momento con ella porque yo el último contacto que tengo con ella es el domingo antes de morir. Vale, porque ella se iba a Marbella una semana y después se venía a Sevilla otra semana que nos íbamos a ver'', aclara, visiblemente molesto el mejor amigo de Michu.

Gloria Camila aseguró que Sergio no estuvo en el cementerio y él se ha defendido: ''Había muchas personas allí que cuando les enfocaba la cámara y decían que qué tal era Michu, decían que era muy buena niña. Pero si nos vamos. para atrás, esas personas que decían cómo era Michu, decían que era también una oportunista, que no era un buen ejemplo para su hijo y que era una una mala influencia. Estoy hablando de José Ortega Cano''.

Además, Sergio habla sobre la relación de Gloria Camila y Michu en los últimos tiempos y explica que su amiga le contó que estaba viendo más a Gloria Camila y que hacían planes juntas, pero afirma que ella murió sin haber perdonado a Gloria Camila por el daño que le hizo.