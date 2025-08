Silvia Herreros 04 AGO 2025 - 09:10h.

El exconcursante de 'Supervivientes' estalla tras salir a la luz su mala relación con Sofía Suescun

Kiko Jiménez se pronuncia sobre la mala relación de él y Sofía Suescun con Cristian: "Solo recibo golpes"

Cristian Suescun rompe su silencio y confirma su nula relación con su hermana, Sofía Suescun. El hijo de Maite Galdeano ha emitido un comunicado en sus redes sociales tras conocerse que no tiene ningún tipo de relación con la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' en estos momentos.

Tras las palabras de Kiko Jiménez pronunciándose sobre el ingreso hospitalario de su cuñado, al que han detectado una "anomalía" en el estómago durante unas pruebas, Iván Reboso aseguraba haber hablado con el propio Cristian, quien decepcionado, confesaba que su hermana no se había preocupado por él, que no le había llamado y mucho menos ido a ver al hospital.

Esta situación habría llevado a los 'Sofistas' a posicionarse y a tomar partido a través de las redes. Cansado, Cristian Suescun ha emitido un comunicado a través de las mismas y amenazado con emprender acciones legales contra todos aquellos "fans niñatos de mi hermana que sigan amenazándome".

Cristian ha sido acusado de "vender" esta situación a los medios. Algo que el exnovio de Dakota Tárraga ha negado en rotundo. Asegura que solamente respondió "a una periodista que me cae super bien y se preocupó por mí el día que me encontraron algo en el estómago".

Enfadado, lanza una pregunta que él mismo responde: "¿Creéis que decir que estamos distanciados es vender a mi hermana? Porque yo creo que es más bien protegerla".

"Mejor me callo y no subo stories llorando", prosigue mientras reacciona al último storie de su hermana, que ha confesado estar bastante afectada por esta situación. "Bastante he llorado durante todo un año sin subir nada y comiéndome yo solito la amargura. Ya basta, no quiero más"; agrega antes de confesar que la situación se ha descontrolado hasta tal punto que está recibiendo amenazas por parte de los seguidores de Sofía.

"A todos los fans niñatos de mi hermana que sigan amenazándome, decirles que tomaré las medidas legales oportunas con todos ellos. Me están amenazando de muerte y esto ya se está pasando de castaño a oscuro", ha dicho.

Sofía Suescun explica cómo se encuentra y anuncia su retirada temporal de las redes

Sofía no ha querido dar muchos detalles de lo ocurrido. Sin embargo, asegura estar bastante afectada. Tanto, que a través de sus stories, parece haber anunciado su retirada temporal de redes sociales.

Junto a un montaje en el que muestra la foto "que podría enseñaros" vs. "como realmente estoy", la influencer confiesa que prefiere "no fingir" ante esta situación y reconocer que está mal por todo esto.

"No quiero fingir, tampoco entrar en detalles. Necesito un tiempo de recuperación y coger aire. He estado y estaré ausente por aquí. espero que me entendáis, volveré fuerte", escribe mientras se despide y pide comprensión a su incondicional ejército de seguidores.