Fiesta 03 AGO 2025 - 18:09h.

¿Es cierto que Sofía Suescun no se ha preocupado por su hermano Cristian, ingresado en el hospital? Kiko Jiménez lo aclara todo

Cristian Suescun comparte su diagnóstico tras comunicar que le han detectado "algo raro" durante unas pruebas

Hace unos días, Cristian Suescun sorprendió al compartir una imagen desde el hospital. El hermano de Sofía Suescun alertaba sobre un malestar que había sentido y unas pruebas médicas que les habían realizado tras haber encontrado "algo raro". Tras esto, el hijo de Maite Galdeano le confesó a Leticia Requejo (periodista que trabaja en el programa 'Tardear') que su relación con su hermana no pasaba por un buen momento. Se reabre así el conflicto familiar de los Suescun Galdeano y Kiko Jiménez se pronuncia al respecto en 'Fiesta'.

¿Es cierto que los hermanos Suescun no se hablan? ¿Es verdad que Sofía no ha ido a ver y ni siquiera ha escrito a su hermano para preguntarle cómo se encuentra tras alertar de su preocupante estado de salud? Muchas son las preguntas que se le realizan a Kiko Jiménez en el plató de 'Fiesta'. El novio de Sofía Suescun no quiere entrar en muchos detalles pero, como bien nos tiene acostumbrados, suelta algunas pullitas y habla con cierta ironía que nos hace entender cómo podría ser la situación familiar que se está viviendo.

Las palabras de Kiko Jiménez sobre la ?mala? relación de Sofía y Cristian Suescun

Lo que se ha dicho hasta ahora es que Maite Galdeano se ha preocupado por el estado de salud de su hijo, pero ¿también Sofía y Kiko? El colaborador responde: "Estamos todos preocupados. Esperemos que no sean nada esas pruebas que tienen que hacerle. Que se cuide y que se mejore, le deseamos todo lo mejor del mundo". Ante estas palabras, Iván Reboso toma la palabra tras decir que ha hablado con Cristian: "Me ha sorprendido la nula relación que tiene contigo, Kiko. Le he preguntado por ti y me ha dicho 'prefiero no hablar'.

"Está bastante rayado. Me ha dicho 'estoy solito en el hospital, no ha querido venir nadie. Mi madre es la única persona que me ha escrito un mensaje. Al fin y al cabo, es mi madre y el tiempo dirá lo que pasa entre ella y yo. Me preocupan los resultados de la biopsia'. Me dice también que se va a la playa solo y que se quiere replantear todo", son las palabras de Reboso tras hablar con Cristian. Kiko responde: "Sofía está muy mal porque ya no puede más. Lleva un año, desde que pasó todo esto con su madre, soportando mucha presión. Por respeto a ella, porque me lo ha pedido, no voy a hablar de este tema que me imagino que, tanto él como su madre, querrán retroalimentar, pero yo prefiero no pronunciarme".

"Yo lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué. Su relación no pasa por un buen momento, ¿no? Ya se lo dijo Cristian a Leticia Requejo. Pues nada, ya está. Yo, por lo que tenia entendido, me llevo bien con él. Sí le he escrito", responde Kiko a todas las preguntas que se le plantean desde el plató de 'Fiesta'.

Pero, entonces, ¿por qué dice todo esto Cristian? Kiko dice algo muy interesante al respecto: "A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo creo que está bastante clarito. El otro día la madre, ahora él... Yo doy la cara, no me voy a esconder, pero, por el bien de mi pareja, que es la que lo está pasando realmente mal con esta situación personal y familiar, no me voy a pronunciar más". "Hay un interés", deja caer, "y yo no soy el interesado. Todos somos bastante adultos, el público también. Hay un interés, mío no es. El otro día habla con una periodista y le cuenta una situación que podría resolverse de manera íntima con su hermana...", remata Kiko.