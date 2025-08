Manu Vulcán toma una decisión respecto a Laura Galera tras su ruptura

Ana Carrillo 04 AGO 2025 - 20:11h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha tomado una decisión que afecta a la amiga de Violeta Crespo y Edi Insua

La historia de Manu Vulcan y Laura Galera hasta su ruptura: cronología completa de su relación

La relación de Manu Vulcán y Laura Galera, de 'Gran Hermano', terminó con el inicio del verano y supuso el fin de una historia de amor que comenzó en la casa de Guadalix de la Sierra, bajo los focos del programa que a ambos les catapultó a la fama y que ha hecho que muchas personas opinen sobre su relación y posterior ruptura.

El DJ se ha mostrado en varias ocasiones cansado de las especulaciones acerca de los motivos de su ruptura y de las críticas porque muchos seguidores del formato aseguran que nunca estuvo realmente enamorado de la hija de María José Galera, que se ha dejado ver en redes muy triste los primeros días tras la separación y que ahora se muestra más animada.

Las últimas críticas que le llegaron fueron la semana pasada cuando en TikTok se comenzó a decir que el andaluz se había liado con una chica en el mismo festival en el que se encontraba su exnovia, tachándole de poco empático con respecto a los sentimientos de la mujer con la que ha compartido los últimos meses de su vida.

Tras ese festival, la amiga de Violeta Crespo y Edi Insua hizo un directo en el que sus seguidores aseguraron encontrarla triste y arremetieron contra Manu, que optó por comentar en su canal de difusión de Instagram que su soltería es la que le permite hacer lo que desee en cada momento, sin entrar a aclarar si es cierto que se besó con otra chica muy cerca de su ex.

Laura Galera no ha vuelto a pronunciarse sobre su ruptura ni sobre cómo se lleva con Manu, aunque sí que ha borrado u ocultado las publicaciones en las que aparecían juntos, pues ya no se ven en su feed. Por su parte, el DJ ha decidido dejar de seguir en Instagram a su exnovia, que en el momento en el que se escriben estas líneas no ha hecho lo mismo y continúa siguiéndole en esta red social.

Ante esta decisión, algunos han defendido a Manu, destacando que a veces es necesario cortar todo tipo de vínculo, mientras que otros han vuelto a criticarle, diciendo que no ha demostrado que le importe Laura al dejar de seguirla en la mencionada red social.