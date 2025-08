Ana Carrillo 06 AGO 2025 - 20:47h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto en la que posa sin ropa en el balcón de su camarote

Anabel Pantoja, sin filtros ni retoques, presume de cuerpo en bikini y comparte su truco para salir bien en las fotos

Anabel Pantoja está disfrutando de unas vacaciones por el Mediterráneo a bordo de un crucero gracias a que ha hecho una colaboración con una marca, lo que está permitiendo recorrer la costa de las Islas Baleares y de Italia junto a su novio, David Rodríguez, y la hija de siete meses que tienen en común, Alma. Una revista ha publicado fotografías de la pareja junto a su bebé, aunque la exconcursante de 'Supervivientes' ya se está encargando de hacer un reportaje completo en Instagram para su legión de seguidores.

Les ha mostrado cómo disfruta del planazo de tumbarse en un beach club en Ibiza a tomar el sol, del gusto de bañarse en una pequeña playa de Capri o de poder disfrutar de todas las piscinas del barco prácticamente vacías por decidir no bajar a visitar Roma y quedarse a bordo junto a su familia. También ha compartido varias fotos de su novio, al que no suele sacar asiduamente en sus stories porque él hasta ahora prefería mantenerse en un segundo plano y ni siquiera tiene el perfil de Instagram público.

Aunque durante el año viven separados en lo que se conoce como living apart together, una tendencia que consiste en que los dos miembros de la pareja residen en diferentes casas - él en Córdoba con sus padres y ella en Gran Canaria con su hija -, en verano están pasando más tiempo juntos y tras haber estado en Sevilla en casa de la madre de ella pusieron rumbo a Arguineguín - acompañados por los padres de él - y finalmente al crucero, desde el que la amiga de Susana Molina no para de compartir fotos mostrando lo divertida que le parece la experiencia.

Pero esas no han sido las únicas publicaciones de la prima de Isa Pantoja, que se ha animado a compartir una foto posando desnuda en sus stories. En su instantánea, posa sin camiseta mirando al mar Mediterráneo desde el balcón de su camarote. "Ducharte, salir a ver el atardecer en medio del mar", ha escrito la influencer junto a esta imagen en la que observa la puesta de sol mientras su pareja la fotografía.