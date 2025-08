Silvia Herreros 05 AGO 2025 - 12:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' demuestra que no edita sus fotografías mientras comparte sus mejores trucos

Anabel Pantoja comparte su truco para salir bien en las focos. La exconcursante de 'Supervivientes' está acostumbrada a recibir críticas sobre su físico. Tras ser acusada de retocar sus fotos, ha posado en bikini y mostrado su "cuerpo real", dejando clara la importancia que tiene una buena postura, una buena pose y el ángulo adecuado a la hora de hacer una fotografía.

La influencer, que recibe desde hace años infinitas críticas por su cuerpo no normativo, ha querido compartir con sus seguidores algunos de sus trucos para salir bien en las fotos. Unos consejos con los que no solo desmiente el uso de programas de edición y retoque en sus fotografías, sino con los que también puede estar ayudando a muchas mujeres que, por miedo al qué dirán, no se atreven a posar delante de una cámara.

La sobrina de Isabel Pantoja, que se encuentra de vacaciones en un crucero junto a su novio, David Rodríguez, y su hija, la pequeña Alma, no ha tenido reparo en posar con un favorecedor bikini de color amarillo que pertenece a la colección de trajes de baño de Lefties, la hermana pequeña de Zara. En estos momentos se encuentra rebajado y con un descuento del 70% la braguita (que sale a solo 2,99 €) y un 30% la parte superior (que pasa de 9,99 € a 6,99 €).La sevillana lleva la talla XL tanto de arriba como de abajo.

Además de la actitud, que puede serlo todo y marcar la diferencia, existen otros factores que condicionan una buena o mala fotografía. Una buena luz y el ángulo adecuado también son aspectos fundamentales.

A pesar de no ser modelo profesional, la creadora de contenido ha aprendido a posar gracias a su trabajo a lo largo de todos estos años. Por ello sabe que permanecer "erguida", "sacar pecho" o colocar las piernas y los brazos en determinadas posiciones pueden hacer mucho.

"Ante la foto siempre se piensa que hay filtro, que hay truco. Este es mi cuerpo real", dice mientras se muestra "tal cual", "sin filtros, sin trucos y sin trampas". "Ya estáis acostumbrados a verlo los que me seguís en Instagram. Pero no es lo mismo esta postura, que esta otra", explica mientras hace público uno de sus secretos mejor guardados.

Anabel Pantoja es consciente de lo mucho que ha cambiado su cuerpo en los últimos años. Ha engordado y aún no ha recuperado su figura tras dar a luz. Y aunque ahora (que se encuentra recuperándose de su lesión en el codo) no pueda hacer mucho ejercicio), hace unos meses empezó a entrenar, decidida a mejorar no solo su apariencia física y decir de una vez por todas adiós a su "abdomen colgón posparto", sino también para mejorar su estado de ánimo y autoestima gracias a las endorfinas que se liberan al realizar deporte.