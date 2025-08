Ana Carrillo 06 AGO 2025 - 13:56h.

Maite Galdeano ha criticado la actitud de su hijo, Cristian Suescun, después de salir a luz su reconciliación con él

Maite Galdeano y Cristian Suescun han acercado posturas, a la vez que el exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra más distanciado que nunca de su hermana. Desde hace unos meses, madre e hijo volvieron a tener contacto y, según la exconcursante de 'Gran Hermano 16', su relación ya es buena después de haber pasado más de medio año distanciados debido al conflicto familiar que se originó cuando Sofía Suescun le pidió a su madre que se marchase de la casa que compartían en un pueblo de las afueras de Madrid.

Esas declaraciones han alegrado a los partidarios de la que se autodenomina 'la elegia de Dios' y le han preguntado a través de TikTok si, ahora que se ha comprado una nueva casa, se ha planteado vivir con su primogénito para no estar "sola". "Es que tiene gastritis crónica como yo y se tira cada pufo que me pica hasta la garganta y termino mala, mareada, con ganas de vomitar, lo paso fatal y para eso prefiero estar so-la, ¿me entendéis?", ha sido la primera respuesta de la navarra.

"Y luego que no colabora, es un hijo que viene solo con exigencias: 'Quiero comer, ¿está la comida hecha?', eso lo pregunta mirando el reloj y eso a mí me echa para atrás, no aguanto a un tío así ni aunque sea mi hijo", ha asegurado la suegra de Kiko Jiménez, que confiesa estar "muy a gusto sola" y que le ha dicho a su hijo que ella está sola porque es su elección y que él lo está porque no le "aguanta nadie": "¿Tú te crees que a una mujer a la que no le haces la comida va a quererte? ¡Yo lo descarto a un tío así!".

"Si fuera la Sofi estarías babeando... cómo te pasas", le ha escrito una usuaria de TikTok, afeándole sus comentarios sobre y a Cristian. La exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha respondido: "No me gusta tener una cruz de hijo que viene aquí con exigencias para comer, a mí no me acucia el comer en la vida, a él sí porque tiene muchos vacíos. Cristian tiene muchos vacíos y lo llena a través de la comida, eso es un gran error"; y ha añadido que a su hijo lo quiere mucho.

Por otra parte, ha contado que está muy contenta en su nuevo piso y que hoy mismo, recién mudada, tenía la primera junta de vecinos. Sobre Sofía Suescun, con la que sigue sin tener relación, no ha hecho declaraciones.