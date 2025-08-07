Ana Carrillo 07 AGO 2025 - 17:58h.

El exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dado respuesta a una de las grandes dudas de sus seguidores de Instagram

Barranco emite un comunicado tras los comentarios suscitados por la última decisión de Maica Benedicto

Albert Barranco supera el medio millón de seguidores en Instagram, una red social en la que comenzó a crecer gracias a su participación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y su posterior paso por 'Supervivientes'. Acostumbra a mostrarle a su enorme comunidad su rutina diaria a través de stories, pero también acostumbra a disipar sus dudas como ha hecho ahora, que se ha lanzado a darle respuesta a una de las preguntas que más le repiten sus seguidores.

Una de esas preguntas, que no ha abordado nunca directamente, es acerca de su relación con Maica Benedicto, su compañera en 'Los vecinos de la casa de al lado', con la que tuvo un 'tonteo' y varios besos dentro del vecindario. Hace unos días, la exconcursante de 'Gran Hermano' lo dejó de seguir en Instagram y él, al verlo, hizo lo mismo. Al leer que muchos se alegraban de que la murciana cortase ese vínculo, emitió un comunicado en el que estalló, cansado de que se cuestionase su vida sentimental.

Sobre el tema que no le ha importado pronunciarse ha sido acerca de sus labios y es que ha confesado que una de las preguntas que más le han repetido a lo largo de los años es si se los ha retocado. "Es curioso que esta sea la pregunta que más me hace la gente siempre", ha confesado el exnovio de Tania Déniz, adjuntando capturas de mensajes que le hacen por privado preguntándole para este tema para mostrar las pruebas de que es cierto que le repiten mucho la duda.

"Mis labios son naturales, nací con ellos. Nunca me he puesto labios, pura materia prima", ha aclarado el empresario, sorprendido de que le hagan la misma pregunta desde que saltase a la fama y decidido a contribuir a que la duda de sus seguidores se disipe.