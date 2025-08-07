Silvia Herreros 07 AGO 2025 - 13:25h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes se reencuentran por el cumpleaños de su hija

Ivana Icardi celebra junto a Hugo Sierra el 4º cumpleaños de su hija. La exconcursante de 'Supervivientes' reaparece desde Palma de Mallorca, hasta donde ha viajado para reencontrarse con su ex para celebrar con él y su familia el cumpleaños de Giorgia, su hija en común.

El ex de Adara Molinero lleva tiempo alejado de las redes sociales. Gracias a la hermana de Mauro Icardi hemos podido verle por primera vez desde hace mucho. Delgado, como siempre, muy moreno y con el pelo corto, el ganador de 'GH Revolution' parece estar muy feliz.

Ivana y Hugo mantienen una relación bastante cordial por el bien de su hija (aunque de vez en cuando tengan algún que otro altibajo y enfrentamiento). Su historia de amor, la cual comenzó en las playas de 'Supervivientes' no funcionó, sin embargo, y a pesar de que esto no siempre fue así, con el paso del tiempo han sabido encontrar el equilibrio para que su hija crezca en un entorno lo más sano posible.

La niña, que llegaba a sus vidas para cambiarlas por completo el 6 de agosto del año 2021, ha podido celebrar su día especial con su padre y con su madre; algo complicado cuando los padres están separados, pues llegar al punto de entendimiento al que han llegado Ivana y Hugo no es sencillo.

La también exconcursante de 'GH Dúo' ha querido compartir con sus seguidores algunas de las imágenes de los momento que ha vivido junto a su ex con motivo del 4º cumpleaños de su hija, el cual han celebrado con la familia del uruguayo.

"El primer cumple lo festejamos en Palma con la familia de su papá", ha escrito la argentina a través de sus redes, donde revela que esta solo ha sido la primera de las muchas celebraciones que va a tener su hija esta semana.

Mientras abraza a la niña y su familia paterna le canta el cumpleaños feliz, Giorgia sopla la vela de una enorme tarta que ha sido decorada con animaciones de los Minions, los muñecos de la que podría ser una de sus películas favoritas.

Tras estas primeras celebraciones en Mallorca, Ivana y su hija cambiarán de archipiélago para celebrar el cumpleaños con la otra parte de la familia. "Hoy sopló velas, y el sábado es el último con mi familia y amigos de Canarias", ha explicado la cantante a sus seguidores

Además de esta bonita celebración familiar, la exnovia de Finito no ha querido dejar pasar la oportunidad de escribir unas bonitas palabras al "amor de su vida" con motivo de su cumpleaños. "Te juro que mi vida tiene más sentido desde que llegaste. Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Gracias por ser mi regalo cada año, gracias por ser tú, gracias por ese 6 de agosto de 2021 que elegiste ser mi hija y compartir juntas esta vida. Te amo mi reina, felices 4", ha escrito junto a un emotivo post que ha publicado en sus perfiles.