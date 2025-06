Lorena Romera 13 JUN 2025 - 10:21h.

Ivana Icardi se ha presentado al casting de 'Operación Triunfo'. La hermana de Mauro Icardi, concursante de 'Supervivientes' y de la última edición de 'GH DÚO', reconoce que "no tenía esperanzas" y que, aun así, ha terminado siendo un día de locura. Tanto, que ha terminado ocurriendo algo que no esperaba. La argentina, expareja de Hugo Sierra, ha relatado la experiencia a través de su perfil de Instagram.

"Estoy haciendo la locura del día", adelantaba a sus seguidores, sin contar en un primer momento de qué se trataba. Y es que la expareja de Finito (que hace unos días hacía saltar todas las alarmas al mandarle un mensaje "desde el psiquiátrico") no le había contado a nadie que había decidido perseguir su sueño de la música presentándose al casting de 'Operación Triunfo'.

Aunque acudió sin ninguna idea preconcebida sobre lo que podría ocurrir después de cantar, lo que sí que la exconcursante de 'Supervivientes' no esperaba es lo que ha terminado ocurriendo. "No tenía ninguna esperanza porque todavía no le he perdido el miedo a cantar en público y, sobre todo, porque ni siquiera me había preparado canciones. Además, suelen coger a chicxs de 20 y poco", ha reflexionado la argentina.

Lo que no esperaba y que ella ha considerado que es "la anécdota del día" es que de esas dos o tres horas que pensaba que iba a estar haciendo cola y esperando para cantar, "han terminado siendo un millón", cuenta. Además, Ivana Icardi se ha quemado. "Estas son las consecuencias", se lamenta, enseñando su piel abrasada tras la larga espera y esa exposición al sol sin factor solar.

Pero, ¿cómo ha ido su prueba de canto? Ivana Icardi tampoco está nada satisfecha. Y es que la que fuera concursante de 'GH DÚO', -donde coincidió con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero-, se ha quejado de que apenas cantó "15 segundos", algo que tampoco esperaba. De ahí que haya terminado diciendo que, para la próxima, apostará por una "aventura más cómoda" y no "una locura como esta".

"A veces reflexiono y siento que estoy un poco loca y que necesito aventuras constantemente", ha expresado la que fuera concursante de 'Supervivientes', donde conoció a Hugo Sierra, padre de Giorgia, su hija de tres años. Pero Ivana Icardi no podrá decir que se quedó con la espina de probar suerte y presentarse al casting de 'Operación Triunfo'. Lo ha hecho y, aunque no la han seleccionado, seguirá luchando por perseguir su sueño de la música.