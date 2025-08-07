Kiko Jiménez asegura que Cristian Suescun le acusa sin pruebas

Sofía Suescun reaparece y habla de su situación tras salir a la luz su conflicto con Cristian Suescun

La polémica ha estallado de nuevo en la familia Suescun Galdeano, esta vez, por el distanciamiento de Cristian y su hermana Sofía. Sin embargo, el pequeño de los Suescun también se ha enfrentado a su cuñado, Kiko Jiménez, que responde a Omar Suárez en 'Vamos a ver'.

El periodista trasladaba la respuesta del novio de Sofía Suescun. Asegura que Kiko Jiménez está "mal" y ha optado por la "prudencia" y la "cautela", pero también ha respondido frase por frase a sus acusaciones porque dijo cosas tan graves como que Kiko había engañado a Sofía con dos chicas: "Dice que está diciendo cosas tan ridículas y que se está agarrando a cosas sin pruebas".

Es más, le ha transmitido que el abogado se ha puesto en contacto con Cristian para advertirle: "Le dijo ten cuidado que se te está yendo de las manos, estás haciendo unas alusiones un poco delicadas".

Sin embargo, no habría hecho caso: "Lejos de amedrentarse, ha dicho que va a ir a por más y va a tocar temas muy delicados, se puede meter en líos importantes".

Cristian Suescun se aparta de la polémica

Mientras tanto, parece que Cristian Suescun permanece ajeno a la polémica: "Quiere alejarse, le pedí que aclarara sus acusaciones y me dijo que por salud necesita apartarse". Ahora está de vacaciones y a la espera de unos resultados de pruebas médicas que recibirá el 25 de agosto, fecha en la que emplaza a los periodistas a preguntarle.

