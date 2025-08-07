Sofía Suescun responde al último ataque de Maite Galdeano

Silvia Herreros 07 AGO 2025 - 12:24h.

La llamativa reflexión de Sofía Suescun un año después del distanciamiento con Maite Galdeano: "Y de repente..."

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' responde al último ataque de su madre

Sofía Suescun ha querido dar a su madre de su propia medicina. La ganadora de 'GH' y de 'Supervivientes' ha respondido al último ataque de Maite Galdeano a través de las redes.

La novia de Kiko Jiménez no atraviesa su mejor momento personal. A sus problemas con 'la elegida de Dios', a la que echó de casa hace justo un año por estas fechas, se une ahora un nuevo frente con su hermano, con el que no se habla.

Tras salir a la luz el enfrentamiento entre Cristian y Sofía, Maite Galdeano reaparecía en sus redes con una extraña publicación con la que parecía estar reaccionando de manera directa a lo ocurrido entre sus vástagos.

En las imágenes se podía ver una sala de hospital para recién nacidos en la que, en lugar de bebés humanos, aparecían crías de perro. Sobre esta imagen creada por inteligencia artificial, Maite escribía lo siguiente: "Preferibles ante los (hijos) de dos patas".

No es la primera vez que la cantante de La papela del camión hace una declaración de este tipo. De hecho, para ella, su perra Tila Galdeano es mucho más que una "hija". Es aquella que "jamás me abandonaría, y menos por un macho". Con este mensaje, publicado tras salir a la luz el conflicto entre Sofía y Cristian, podría parecer que Maite estaba lanzando un dardo a sus dos hijos.

Un dardo al que Sofía parece ahora estar respondiendo desde la piscina de su casa, la misma en la que vivía Maite Galdeano hasta ser expulsada por "la que eché por las entrañas" de su chalet de Valdemorillo.

"Ella nunca falla", escribe junto a un vídeo en el que se puede ver a su perra Luna nadando hacia ella. Esta imagen es cuando menos significativa, pues hace un año Sofía recibió críticas por permitir que sus mascotas se refrescasen con ella en el agua mientras su madre se quedaba en la calle.