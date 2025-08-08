Silvia Herreros 08 AGO 2025 - 16:55h.

El exconcursante de 'GH' podría haberse gastado varios miles de euros en esta elegante joya con diamantes y una esmeralda central

Con un vestido de Zara y tras cenar sushi viendo el atardecer en una villa de lujo: así fue la pedida de Suso Álvarez y Marieta

Marieta presume del espectacular anillo de compromiso que le ha regalado Suso Álvarez. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acaba de enseñar la joya de miles de euros que su novio le ha comprado para pedirle matrimonio.

Más de una semana después de anunciar que se casan, la ganadora de 'GH Dúo' comparte por fin su secreto mejor guardado. Las primeras imágenes de su anillo de compromiso.

Se trata de una elegante pieza plateada, probablemente de oro blanco formada por un pavé de diamantes que rodean y sirven de marco a una enorme y preciosa esmeralda de corte octogonal.

Su precio depende en gran medida del material del anillo, de si la esmeralda es natural o sintética, del peso en quilates de la esmeralda y de la calidad de los diamantes. Un anillo como el de Marieta, con una esmeralda natural de tamaño medio y diamantes alrededor puede costar entre 2 000 y 5 000 euros (Dependiendo de la joyería podría ser más).

Con sentido del humor, la de Elche presume de anillo junto a un vídeo en el que se la puede ver en el jardín de la casa del colaborador. En solo un año, la exnovia de Álex Girona ha conseguido que Suso le pida matrimonio; algo que para muchos es precipitado, pero con lo que ella está encantada. "Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo", bromea mientras enseña fotografías de su prometido y del anillo que este le ha regalado durante sus vacaciones en Matalascañas.

Por sus palabras, Marieta podría haber asesorado y guiado a Suso para que acertara con su anillo de compromiso, el cual ha estado pidiendo desde prácticamente los inicios de su relación.

"Fuera bromas, GRACIAS Suso por hacerme vivir este sueño, y por darme este anillo con esta piedra tan significativa para mí y nuestra unión", ha dicho dejando claro que la esmeralda tiene un significado muy importante para ella.

El exnovio de Sofía Suecun no ha tardado en reaccionar a la divertida forma con la que Marieta ha querido presumir de anillo de compromiso ante sus miles de seguidores. A través de sus stories de Instagram no ha dudado en compartir este reel junto a un "¡¡Es buenísimo!!" con el que deja claro la gracia que le ha hecho la ocurrencia de su futura mujer.