Lidia González 08 AGO 2025 - 15:00h.

El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela la razón por la que no se abre con ella, en el episodio 6

José Navarro reacciona a la decisión de La Rebe sobre su parto

Compartir







La Rebe ha sido muy sincera sobre el momento personal que está atravesando en su embarazo en el episodio 6 de su docuserie, ‘Mi embarazo’, disponible en Mediaset Infinity, donde ha hablado sobre el papel de su marido. Sin embargo, José Navarro se ha mostrado muy molesto con su mujer y se defiende de sus críticas. Los protagonistas de ‘Los Gipsy Kings’ comienzan a debatir al respecto y se dicen todo lo que piensan, sin filtros.

La influencer se ha mostrado muy clara en su docureality al explicar la soledad que está sintiendo en su embarazo y lo incomprendida que se siente, en ciertas ocasiones, por su pareja. Tras ello, se sienta cara a cara con él y le reclama que le diga algunas cosas. Sin entender por qué le está diciendo esto su pareja, José se muestra claro: “No sé por qué estás diciendo esto”. El influencer se sincera con Rebeca Jiménez y le asegura lo implicado que está en esta situación: “Tengo que entender que estás sensible y cuidarte”.

PUEDE INTERESARTE José Navarro desvela el nombre que le quiere poner a su bebé y La Rebe reacciona

El de canarias, que afirma que su “deber” es cuidar de la de Plasencia durante su embarazo, ha querido explicarle a su mujer cuál es su punto de vista. Además, se sincera y desvela la verdadera razón por la que no se abre con ella en determinados momentos, algo que no ha pasado desapercibido para la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’. “Me haces quedar mal, tú sabes lo que soy yo”, asegura el creador de contenido.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla de su miedo a su segunda maternidad

PUEDE INTERESARTE La reacción de José Navarro al gran parecido de su bebé con La Rebe

La Rebe está atravesando una auténtica crisis en este punto de su embarazo y ha querido reflexionar sobre todo ello con sus seguidores. Por ello, se sienta frente a las cámaras para hablar del gran miedo que tiene a su segunda maternidad y al momento de enfrentarse a la crianza de dos hijos. Más sincera que nunca, la influencer habla de su futuro a corto plazo y cómo está viviendo el gran cambio que va a dar su vida en los próximos meses.

Capítulo completo: La decisión de La Rebe sobre su parto y la reacción de José

PUEDE INTERESARTE La Rebe desvela el lujoso regalo que le va a hacer a su hijo José cuando sea mayor

Ya queda menos para que La Rebe pueda tener a su bebé entre sus brazos y es hora de dejar atados algunos cabos y solucionar algunos asuntos. Por este motivo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ le confiesa a su marido la importante decisión que ha tomado sobre su parto. Sin esperarse lo que la influencer tenía que decirle, José Navarro reacciona a la noticia y opina al respecto.