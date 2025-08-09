Equipo Outdoor 09 AGO 2025 - 12:30h.

La modelo sevillana ha disfrutado de unos días de vacaciones en Baleares junto a un grupo de amigas

Jessica Bueno prefiere coincidir en 'Supervivientes All Stars' con Omar Montes antes que con Isabel Pantoja

Jessica Bueno pondrá en breve rumbo a los Cayos Cochinos para atreverse con una nueva aventura: participar en la siguiente edición de 'Supervivientes All Stars'. La modelo sevillana está aprovechando estas vacaciones de verano para, antes de empezar a pasar penurias, disfrutar de todas las comodidades y la mejor de las compañías.

Y es que tras su ruptura con Luitingo, Jessica ha aprovechado que sus hijos están con Jota Peleteiro durante la primera quincena de cada mes de verano para hacer una escapada con amigas a las Islas Baleares.

Jessica ha desconectado de la vida diario en aguas pitiusas con su círculo más íntimo de amigas y lo cierto es que lo están pasando en grande a juzgar por las imágenes que la andaluza está compartiendo en redes sociales. La modelo ha presumido de tipazo posando en un velero, en un acantilado y también en compañía de sus amigas.

"Días así… ¡Son los que se quedan para siempre! Sol, risas, mar en calma y mis amigas a bordo. Me encanta ese aire salado que despeina pero sienta de maravilla", escribía Jessica en una de sus publicaciones.

Jessica Bueno regresa a Honduras

Jessica Bueno regresa a los Cayos Cochinos 14 años después de su debut en televisión y lo hace entusiasmada y después de haber superado una de las épocas más complicadas de su vida. A la tormentosa ruptura con Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos menores, se sumaba hace unos meses una polémica ruptura con Luitiungo de la que Jessica hablaba con dolor en una entrevista en '¡De viernes!'.