Equipo mtmad 09 AGO 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' reacciona a la confesión de Edi Insua sobre sus sentimientos hacia Violeta Crespo

El gallego habla de su salud mental tras admitir que está acudiendo a un especialista

Compartir







Edi Insua y Violeta Crespo regresan una semana más a ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity, con un capítulo de lo más epecial. Acompañados de Laura Galera y Ruvens, la parejita abre las puertas de su casa y muestra todos sus rincones. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha aprovechado este encuentro para confesarle a la sevillana sus sentimientos por Violeta. En este nuevo vídeo, la que fuera compañera de reality del gallego reacciona a su confesión.

“Esto es un secreto”, comienza explicando Laura Galera entre risas. La influencer ‘roba’ la cámara de las manos de Edi para desvelar las últimas declaraciones del gallego. La exconcursante de ‘GH’, que recientemente anunciaba su ruptura con Manu Vulcán sobre la que los protagonistas de '#Violedi' se pronunciaron, aterriza en el canal de sus amigos para reaccionar ante lo que sienten entre ellos. “Me lo dijo al oído”, continúa hablando sobre la confesión del de Finisterre.

PUEDE INTERESARTE Edi Insua habla de los mensajes que recibe sobre su relación con Violeta Crespo

En medio de este vídeo tan especial de la pareja, la hija de María José Galera desvela lo que realmente siente Edi Insua por su novia. “Me muero con él”, confiesa ante la cámara. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ están viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida y un reencuentro de lo más entrañable. Con las emociones a flor de piel, hablan de su relación en su punto más álgido. ¡No te pierdas la reacción de Laura, en Mediaset Infinity!

Laura Galera opinan sobre lo que sienten Violeta Crespo y Edi Insua

PUEDE INTERESARTE Los familiares de Edi Insua y Violeta Crespo opinan sin tapujos sobre su relación

El gallego no ha sido el único que se ha desahogado con Laura Galera, y es que Violeta también ha tenido un momento de confesión junto a su amiga. Ambas partes de la pareja han desvelado sus sentimientos más profundos por el otro a su excompañera de reality, quien lo ha desvelado todo en el nuevo capítulo de ‘#Violedi’. “Están enamoraditos de la vida”, confiesa la sevillana mirando con una sonrisa a sus amigos. ¡Entérate de todo!

Edi Insua y Violeta Crespo vuelven una semana más a su canal junto a Ruvens y Laura Galera. La pareja abre las puertas de su casa con vistas de ensueño y que poco a poco va tomando forma. Con muchas ganas de construir su hogar juntos, los exconcursantes de 'Gran Hermano' muestran su casa en una reunión muy especial con sus amigos y compañeros de reality, además de confesar sus sentimientos el uno por el otro. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!