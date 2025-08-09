Fiesta 09 AGO 2025 - 18:33h.

Maite Galdeano da la cara en medio del revuelo familiar que afecta a sus hijos, Cristian y Sofía Suescun

Kiko Jiménez da plantón a 'Fiesta' y no acude a trabajar por un motivo de peso: "Lo está pasando mal"

En medio del revuelo familiar que tiene enfrentados a todos los miembros de la familia, 'Fiesta' consigue hablar con Maite Galdeano, que reaparece en la playa y se pronuncia sobre el cisma familiar que tiene distanciados a sus hijos: Cristian y Sofia Suescun. Después de que Cristian decidiera atacar duramente a Kiko Jiménez (diciendo que se dedica a aprovecharse de las mujeres), le preguntamos al respecto a Maite Galdeano, ¿qué opina de todo esto?

Maite se muestra poco comunicativa y comenta no tener mucho que decir, pero lo cierto es que algunas declaraciones nos ha dado y que no tenemos que pasar por alto. Y es que, a pesar de poner como excusa el calor sofocante que está viviendo mientras disfruta de un día de playa en San Pedro de Pinatar (Murcia), finalmente "la elegida de Dios" responde con sinceridad a algunas de las preguntas que le plantean en directo tanto los presentadores de 'Fiesta' como los colaboradores y el reportero que se encentra con ella.

Las palabras de Maite Galdeano sobre el revuelo familiar que enfrenta a sus hijos, Cristian y Sofía Suescun

Al inicio de la conversación, Maite se muestra poco comunicativa, diciendo no estar al tanto de lo sucedido estos últimos días. Dice que no ha hablado con su hijo Cristian en estos días porque ha decidido apagar el teléfono para no hablar con nadie. Cuando los colaboradores le dicen que no le cogerá el teléfono a ella, pero que a los periodistas sí, ella responde que eso era al principio, cuando salió a la luz la polémica, pero que, a día de hoy, "está desconectado, ha colgado el teléfono".

Cuando le preguntamos cómo lleva el distanciamiento con su hija Sofía, estas son sus palabras: "A Cristian lo amo, a mi hija también la amo, por supuesto. Cómo no la voy a echar de menos a mi hija... a diario, como cuando estaba embarazada, le cantaba nanas...". Le preguntan que, si tanto la echa en falta, por qué no la llama y responde que "no hablo con ella porque me ha bloqueado". Al preguntarle si le gustaría retomar la relación, responde con otra pregunta: "¿A ti qué te parece?".

Los colaboradores le echan en cara a Maite que no responda a todas las preguntas y ella dice que "bastante bien me estoy portando, soy respetuosa, simpática y maja". Eso sí, cuando se le plantea una posible reconciliación familiar, dice que "hay mucho que tejer y mucho que hablar". Además, Maite Galdeano ha querido aprovechar esta intervención en directo para hacer una denuncia pública: "Hay gente que se abre perfiles falsos que están comentando como que he puestos textos de mi hija y metiendo la pullita y de eso nada".

Kiko Jiménez no acude a trabajar a 'Fiesta' por "un motivo de fuerza mayor"

Para rematar, cuando ha terminado la conexión, el programa ha comentado que Kiko Jiménez no ha acudido a su puesto de trabajo por un motivo de fuerza mayor y Maite se muestra muy interesada en este punto. Ironiza con la ausencia del novio de su hija en plató y sentencia con la siguiente frase: "España ya no es tonta. Al principio, puede colar... pero ya no cuela", son sus palabras hacia Kiko Jiménez.